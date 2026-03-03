Noem insiste en que Renee Good y Alex Pretti eran “agitadores” en protestas de Minneapolis

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, defendió este martes ante el Comité Judicial del Senado las tácticas de control migratorio de su departamento, en medio de fuertes críticas por la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis.

Esta fue su primera comparecencia ante el Congreso desde que los disparos contra Renee Good, madre de tres hijos, el 7 de enero, y el enfermero Alex Pretti, el 24 del mismo mes, provocaron protestas y cuestionamientos sobre la ejecución de la política de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump en su segundo mandato.

En sus declaraciones, Noem describió a ambos ciudadanos estadounidenses como agitadores, una versión contradicha por testimonios de funcionarios de Minnesota y videos grabados por testigos.

Durante la audiencia, varios senadores demócratas le exigieron explicaciones y una disculpa pública. “Usted y su agencia se apresuraron a calificar a estas víctimas de terroristas domésticos”, afirmó el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois.

“Tenemos abundantes pruebas en video y testimonios que demuestran que están equivocados. Sus declaraciones causaron un dolor inconmensurable a estas familias”, afirmó el legislador.

Noem respondió que se basó en la información suministrada por los agentes en el lugar y describió la escena como “caótica”. Además, atribuyó el aumento de la tensión a lo que calificó como una tergiversación deliberada del trabajo de los oficiales de inmigración.

“Quiero abordar el peligroso entorno que enfrentan nuestros agentes de ICE en las calles hoy en día”, declaró. “Se enfrentan a una amenaza grave y creciente como resultado de la deliberada tergiversación de su heroica labor y de una retórica que demoniza a nuestras fuerzas del orden”, añadió.

El operativo en Minnesota comenzó como una acción para investigar presunto fraude, pero derivó en el despliegue de cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de Aduanas y Protección Fronteriza.

Las acciones generaron movilizaciones ciudadanas, patrullajes vecinales para alertar sobre operativos y redes de apoyo a migrantes que temían salir de sus casas.

Tras la indignación pública, Trump envió a su jefe fronterizo Tom Homan para asumir el control de las operaciones. Posteriormente se redujo el número de agentes desplegados en la llamada Operación Metro Surge, aunque la administración reiteró que continuará con su agenda de deportaciones.

Noem aseguró que unos 650 investigadores siguen en Minnesota por una pesquisa más amplia sobre fraude.

La audiencia, que se extendió por casi cinco horas, también dejó críticas desde el propio Partido Republicano. El senador Thom Tillis, de Carolina del Norte, calificó su gestión de “desastre”, cuestionó la detención errónea de ciudadanos estadounidenses y la respuesta de la agencia ante emergencias.

“La forma en que se está deportando está mal”, sostuvo, aunque defendió la necesidad de aplicar la ley migratoria.

Por su parte, el senador John Kennedy, de Luisiana, pidió explicaciones sobre una campaña publicitaria del departamento, valorada en más de $200 millones de dólares, que promovía la salida voluntaria de migrantes. Noem defendió el gasto y afirmó que los anuncios fueron efectivos y cumplieron con el proceso regular de contratación.

