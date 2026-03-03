¿Cómo son las operaciones de ICE contra agricultores en California? (podcast)

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza operativos tipo “hormiga” entre agricultores en California, logrando detener hasta 60 personas por día, además de mantener operativos en Los Ángeles, lo que ha llevado a algunas personas a retornar a sus países, debido al miedo.

La periodista Araceli Martínez Ortega, de La Opinión, un periódico de la misma casa editorial de El Diario, ahonda en las operaciones de ICE entre granjeros y cómo han desatado miedo entre las familias, que debieron realizar un plan para evitar arrestos o enfrentar incluso un posible encierro.

“Ellos viven con un gran miedo a ser arrestados, cuando van al trabajo, cuando dejan los niños. En muchas ocasiones, las parejas trabajan juntos en los campos y me han platicado que a veces deciden irse por separado… porque si llegan a arrestar a los dos juntos, entonces, ¿con quién se quedan los hijos?”, explicó la periodista.

Martínez Ortega también ha publicado varias historias sobre inmigrantes en particular que han sido deportados o han decidido irse del país en forma voluntaria, como el caso de Alessandro Negrete, quien ahora vive en Guadalajara, Jalisco, a pesar de que creció en Los Ángeles, California.

“Estudié sociología y trabajaba como contratista independiente con diferentes organizaciones tanto del sector público como privado enfocadas en avanzar la justicia racial, ambiental y los derechos de los inmigrantes”, contó Alessandro.

>> ¿Cómo se diferencias las operaciones migratorias en Los Ángeles con aquellas en las zonas agrícolas?

>> ¿Qué otros problemas enfrentan los agricultores ante operativos de ICE?

>> ¿Cuál es el principal consejo para las personas que deciden dejar EE.UU. y volver a sus países de origen?

