Justin Timberlake presenta una demanda para evitar la publicación del video de su arresto

El cantante Justin Timberlake introdujo una demanda contra el Departamento de Policía de Sag Harbor, en Long Island (Nueva York), en un intento de evitar la publicación del video de su arresto en 2024.

La demanda ocurre luego de que la Villa de Sag Harbor tenía previsto publicar ocho horas de grabación de la cámara corporal de los agentes policiales que arrestaron a Justin Timberlake por conducir en estado de ebriedad el 18 de junio de 2024.

Timberlake, a través de sus abogados, introdujo una demanda para evitar la publicación de esas imágenes. El artista argumentó que la publicación de este video constituiría una invasión injustificada de su privacidad.

“El daño de la exposición pública (estigma, acoso, daño a la reputación y pérdida permanente de privacidad) es inmediato e irreparable”, dijeron sus abogados, según reseña The New York Times.

Timberlake argumentó que en el video se le muestra “en un estado de extrema vulnerabilidad durante un encuentro en la carretera con la policía”. Además, la demanda señala que la difusión del video no tiene “ningún interés público identificable”.

De acuerdo con la demanda, el Departamento de Policía de Sag Harbor advirtió al abogado del cantante Edward Burke Jr. que publicaría la grabación del arresto tras una solicitud de registros públicos presentada en torno a la fecha del incidente. Aunque el abogado se opuso a la divulgación del video, la policía planeaba publicarlo igualmente.

Justin Timberlake solicitó una orden de emergencia contra el departamento de policía para detener la publicación del video ante la Corte Suprema del Estado en el condado de Suffolk. Sin embargo, el juez no accedió a la solicitud. Mientras ambas partes llegan a un acuerdo, la publicación del video fue suspendida.

Justin Timberlake, quien en ese momento se encontraba en medio de su gira mundial, fue arrestado en junio de 2024 mientras conducía su BMW por Sag Harbor. El músico fue acusado de conducir en estado de ebriedad. La foto policial de Timberlake recorrió las redes sociales rápidamente.

El exintegrante de ‘NSync’ se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y el juez desestimó el cargo, dejando en su lugar una infracción de tránsito.

Tras su comparecencia en el tribunal en septiembre de 2024, Timberlake habló con la prensa y recomendó a su público no conducir bajo los efectos del alcohol. “Me encontré en una situación en la que podría haber tomado una decisión diferente. Pero he tenido tiempo para reflexionar sobre eso. Lo que me gustaría decirles a todos los que están viendo y escuchando: Aunque solo hayan bebido una copa, no se pongan al volante de un auto. Hay muchísimas alternativas. Llama a un amigo, pide un Uber, hay muchas aplicaciones de viaje o toma un taxi. Cometí este error, pero espero que quienes están viendo y escuchando ahora puedan aprender de él”.

