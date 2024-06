Justin Timberlake detenido en Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol

El cantante Justin Timberlake (43 años) fue arrestado durante la noche del lunes 17 de junio por la policía de Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol. Timberlake ha pasado la noche bajo custodia policial hasta ser liberado alrededor de las once de la mañana (hora del Este de EE.UU.), cuando salió de la comisaría acompañado de su abogado, vistiendo camiseta y gorra negras, zapatillas deportivas y gafas de sol, con un gesto serio. No hubo heridos y no ha sido necesario depositar una fianza. Ni él ni sus representantes han hecho declaraciones, mientras se espera un comunicado de la policía a lo largo del día. La vista sobre el caso se ha fijado para el próximo 26 de julio, pero el artista no está obligado a comparecer ante la corte.

Detalles del incidente

Timberlake fue detenido tras pasar la velada en un hotel de la zona de Sag Harbor, a unos 150 kilómetros al este de Nueva York, en la exclusiva zona de playas conocida como los Hamptons, famosa por ser un lugar de veraneo para celebridades y millonarios. Según fuentes de la policía local, después de cenar con amigos, Timberlake salió poco después de la medianoche para dirigirse a casa de otro amigo. “Justin salió a cenar con amigos y había coches de policía estacionados fuera del restaurante, como ocurre la mayoría de las noches. La policía busca a gente que sale después de medianoche y que podría haber estado bebiendo”, recoge el Daily Mail. “Justin se fue a las doce y media y lo detuvieron tan pronto como salió. Nadie resultó herido y no hubo drama en la escena”.

Según People, Timberlake se dirigía a casa de un amigo tras la cena en el American Hotel de Sag Harbor, uno de los establecimientos más conocidos e históricos de la pequeña ciudad, situado frente al mar. Page Six añadió que el policía que le detuvo era tan joven que ni siquiera sabía quién era el cantante, líder de la banda ‘N Sync desde 1995 y con una exitosa carrera en solitario desde 2002. “No le reconoció por su nombre”, aseguró la publicación.



Fuentes cercanas al cantante de éxitos como “Can’t Stop the Feeling!” o “Rock Your Body” han asegurado que el delito es simplemente una infracción de tráfico, pero los policías han explicado al sitio TMZ que no se hace un arresto por una infracción menor. Varios medios afirman que Timberlake falló al someterse a una prueba para demostrar que estaba sobrio y después rechazó pasar un test de alcoholemia.

Los siguientes conciertos de Justin Timberlake serán en Chicago; aún no hay anuncio sobre una posible cancelación

Timberlake está casado con la actriz Jessica Biel desde 2012; la pareja tiene dos hijos, a quienes agradeció en sus redes sociales por ser sus “mayores regalos” apenas un día antes de la detención, cuando en EE.UU. se celebraba el Día del Padre.

En estos momentos, Timberlake se encuentra en medio de su primera gira en cinco años, The Forget Tomorrow World Tour, cuya próxima parada es en Chicago —tanto viernes como sábado—, para luego regresar al Madison Square Garden de Nueva York y continuar en Boston, hasta acabar el próximo 20 de diciembre.

Por el momento se desconoce si seguirá adelante con dichas actuaciones. Además, hace apenas unos meses se estrenó un miniconcierto en colaboración con la radio pública estadounidense (NPR), un formato popular y muy prestigioso conocido como Tiny Desk.

