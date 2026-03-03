Kristi Noem culpó a los demócratas por la falta del financiamiento del DHS en interrogatorio ante el Senado

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, compareció este martes en una audiencia ante el Senado para abordar la crisis financiera que afecta a su institución. Durante su declaración de apertura, la funcionaria denunció que la falta de presupuesto, derivada de la negativa de los demócratas en la Cámara Alta, provocó un cierre parcial que se mantiene vigente desde mediados de febrero.

Noem enfatizó ante los legisladores que la parálisis presupuestaria “socava la seguridad nacional estadounidense y perjudica a los hombres y mujeres que trabajan en el DHS y a sus familias”. Según la secretaria, el bloqueo ocurre a pesar de que la Cámara de Representantes ya había aprobado un proyecto de ley bipartidista para cubrir los gastos de todo un año, informó NBC News.

Noem culpó a los demócratas por no financiar al DHS

La funcionaria responsabilizó directamente a la bancada demócrata del Senado por la situación actual, afirmando que “han optado por no financiar el departamento y lo han mantenido como rehén”.

Según su testimonio, misiones críticas como la seguridad fronteriza, el control migratorio, la seguridad aérea, la respuesta ante desastres, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras se encuentran bajo una presión extrema debido a la falta de fondos.

Las madres ángeles, padres cuyos hijos han muerto a causa de inmigrantes ilegales, escuchan mientras la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comparece para una audiencia de supervisión ante el Comité Judicial del Senado, en el Capitolio en Washington. (Foto: J. Scott Applewhite/ AP)

Noem se negó a retractarse de decirles “terroristas domésticos” a Good y Pretti

Durante el interrogatorio, la secretaria fue consultada sobre declaraciones pasadas referentes a Renee Good y Alex Pretti, quienes murieron tras ser tiroteados por agentes de ICE en Minnesota.

Ante la pregunta de si se retractaría por haberlos calificado previamente como terroristas domésticos, Noem evitó una rectificación directa y se enfocó en el aspecto humano de los hechos.

“Siempre ofrecemos nuestras condolencias a esas familias, y yo también las ofrezco. Son situaciones trágicas, y no puedo imaginar lo que estas familias pasan y perder a un ser querido”, manifestó Noem ante el panel.

Al ser interrogada sobre las fuentes que la llevaron a emitir calificativos de terrorismo contra los fallecidos, la secretaria atribuyó los datos a los reportes preliminares de los oficiales actuantes en el sitio del suceso.

“Estaba recibiendo informes desde el terreno, de los agentes en el lugar, y diría que era una escena caótica”, explicó Noem, quien afirmó que su oficina trabaja para ofrecer información precisa basándose en los hechos reportados por los agentes presentes.

