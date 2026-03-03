Latino contratado por la Patrulla Fronteriza terminó preso en Alligator Alcatraz: “Es la peor pesadilla en la que he estado”

Un migrante latino fue contratado para realizar un trabajo técnico en una estación de la Patrulla Fronteriza en Florida y terminó arrestado por las mismas autoridades que lo habían citado.

Ángel Camacho, ingeniero en telecomunicaciones y solicitante de asilo venezolano con Estatus de Protección Temporal, acudió el mes pasado a la sede de la Patrulla Fronteriza en Dania Beach para hacer una inspección.

Según relató a NBC 6, al llegar fue recibido por agentes que le dijeron que lo estaban esperando, pero no para comenzar el trabajo, sino para detenerlo.

“Dijeron: ‘Tengo que detenerte’. Y yo dije: ‘¿Qué? ¿Estás bromeando?’. Porque pensé que era una broma”, relató. “Fui a hacer mi trabajo y lo que recibí fueron esposas”, declaró.

Camacho aseguró que cuenta con permiso de trabajo, número de Seguro Social, licencia de conducir y que paga impuestos. Está casado con una ciudadana estadounidense, reside en el país desde 2016 y afirmó que no tiene antecedentes penales.

Tras su arresto lo trasladaron al centro de detención de Everglades, conocido por las autoridades estatales como Alligator Alcatraz, donde permaneció 30 días. “Es la peor pesadilla en la que he estado. Ese no es un lugar para nadie, especialmente si nunca has cometido ningún crimen”, dijo.

“No me atraparon haciendo nada malo. Simplemente fui allí a trabajar y fue demasiado fácil para ellos simplemente atraparme y decir: ‘Oh, este es un inmigrante’”, declaró Camacho.

El hecho de haber ingresado originalmente con visa en 2016 le permitió a Camacho obtener una audiencia de fianza. Tras pagar $5,000 dólares, quedó en libertad con un monitor electrónico en el tobillo mientras continúa su proceso migratorio.

NBC 6 informó que contactó a la Patrulla Fronteriza para preguntar por qué fue arrestado un profesional que acudió a realizar un trabajo en sus instalaciones, pero no recibió recibido respuesta.

Aumentan las detenciones migratorias

Su caso ocurrió en medio de un aumento de detenciones migratorias impulsadas por la administración Trump, que busca acelerar las deportaciones.

Abogadas de inmigración consultadas por NBC 6 señalaron que en los últimos meses se han incrementado los arrestos de personas sin antecedentes penales y que ahora se están negando audiencias de fianza que antes se concedían con mayor frecuencia.

Liliana Gómez y Eliana Quiles explicaron que han recurrido a peticiones de Habeas Corpus, un recurso judicial para que un juez revise la legalidad de sus clientes.

De acuerdo con la investigación de NBC 6, mientras el año pasado se presentaban en promedio cinco solicitudes mensuales en los distritos sur y medio de Florida, desde noviembre la cifra aumentó de forma considerable y el mes pasado se registraron cerca de 400.

El panorama legal se ha complicado tras una decisión de un tribunal federal de apelaciones en Nueva Orleans, que determinó que algunos inmigrantes arrestados dentro de Estados Unidos —no solo en la frontera— pueden permanecer detenidos sin audiencia de fianza mientras avanzan sus casos.

Las abogadas explicaron que esto ha reducido las opciones de liberación y ha obligado a llevar más casos ante tribunales federales.

“Lo que están haciendo no es justo. Están separando familias. Tratas de ser fuerte y todo, pero al verlos deprimidos te hace desmoronarte también”, manifestó la esposa un hombre detenido por Inmigración.

