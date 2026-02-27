¿Por qué es más difícil para abogados defender a inmigrantes detenidos por ICE?

El gobierno del presidente Donald Trump ha complicado la defensa de inmigrantes, tanto por cómo realiza operativos para la detención de inmigrantes, como con cambios en procesos administrativos con consecuencias legales, reconocen abogados migratorios.

“Actualmente hay muchos litigios sobre la libertad condicional y la elegibilidad para fianza, y por eso se han escuchado tantas historias sobre el asedio a los tribunales federales aquí en Minneapolis, fiscales y abogados civiles que renuncian por exceso de trabajo y frustración“, explicó el abogado David Wilson, de Minnesota, quien también es vicepresidente del Comité de EOIR en la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Wilson reconoce un incremento reciente en acciones legales en Minnesota, luego de las operaciones de las agencias de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

“Existe un elemento de agotamiento para los abogados, donde uno se encuentra constantemente chocando contra una pared, levantándose de nuevo y volviendo a chocar. El alivio definitivo es una cuestión diferente: si la persona se quedará en Estados Unidos o no, a menudo ni siquiera llegamos a esa pregunta”, expresó en una reunión con medios.

El abogado señala que uno de los principales problemas es lograr que una persona detenida por la agencia de ICE logre una audiencia de fianza, un elemento clave para entender si el inmigrante puede quedarse más tiempo en EE.UU., mientras pelea por otro beneficio.

“La agencia (ICE) ha dejado de considerar la posibilidad de fijar una fianza. Simplemente dejó de hacerlo. Y hay muchas personas que claramente calificarían para ella, personas que tenían solicitudes pendientes y visas, y el agente simplemente se encontró con ellos por casualidad, y lo que no querrían habría sido ignorado hace un año como algo sin prioridad, porque en realidad están haciendo algo dentro del sistema”, reconoció Wilson. “A menudo ni siquiera podemos obtener información básica de la agencia, y mucho menos saber qué hacer a partir de ahí”.

Más de 500 cambios migratorios

En febrero de 2025, la Junta de Apelaciones (BIA) implementó cambios sobre decisiones de fianza, un asunto que llegó a tribunales. El 25 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito determinó que se debía ofrecer la opción de audiencia para los inmigrantes, pero una decisión de la Corte Suprema en el marco de la ciudadanía por nacimiento determinó que los desafíos legales y sus efectos tendrían impacto solamente en los distritos donde se presente el caso. En ese caso, aunque se haya ganado en un tribunal, impacta a Texas y otros estados.

Estas complicaciones sobre las peticiones de fianza forman parte de los más de 500 cambios migratorios en el gobierno del presidente Trump, basadas en 38 órdenes del mandatario, según un reporte del Migration Policy Institute.

Estos cambios representan casi el 17% del total de 225 órdenes firmadas hasta la fecha durante su primer año, lo que supera las 220 órdenes ejecutivas firmadas durante todo su primer mandato, agrega el reporte.

“El gobierno también impulsó cientos de otras medidas mediante proclamaciones presidenciales y directrices políticas que han tenido un profundo impacto en la política migratoria”, indica el análisis.

Para dimensionar hacia dónde se dirige la nueva política migratoria el MPI estima que, durante el primer mandato, Trump ha adoptó 472 medidas, eso ocurrió en cuatro años. En un año la cifra fue superada.

¿Y la inmigración legal?

Ben Johnson, director ejecutivo de AILA, explicó que adicional a las fianzas, los cambios migratorios de la administración Trump están desafiando incluso opciones legales aprobadas por el Congreso.

“Lo que estamos viendo son opciones, incluyendo opciones bien establecidas y aprobadas por el Congreso para la inmigración legal, que ahora se están cerrando debido a la interpretación de la ley por parte del gobierno, o simplemente van más allá de cualquier interpretación razonable de la ley y cierran las opciones existentes”, reconoció.

Agregó una decisión reciente en ante la BIA, que depende del Departamento de Justicia, que ahora negará apelaciones ante la denegación de un juez de en un caso determinado.

“Ahora simplemente desestimarán sumariamente casi todos los casos si la persona desea apelar al siguiente nivel. Esto cierra una puerta por completo”, agregó. “En cuanto a las opciones, los tribunales también recibieron instrucciones sobre la desestimación de los casos de asilo”.

Johnson alertó incluso sobre las detenciones en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de (USCIS), cuando una persona asiste a una entrevista.

“[En USCIS] ahora están deteniendo a personas que se presentan a entrevistas para peticiones familiares”, expuso Johnson.

Este tipo de acciones fueron reconocidas por el director de USCIS, Joseph Edlow, ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado el 12 de febrero pasado, cuando defendió la colaboración estrecha con ICE

Johnson agregó que, al tener discrecionalidad, los oficiales migratorios pueden determinar cuándo negar una Green Card, por ejemplo, señalando el caso de un inmigrante que tuvo una multa por manejar a exceso de velocidad.

“Así que este tipo de opciones [legales] se están cerrando, incluyendo algunas que el Congreso dijo: ‘Oigan, estas son las formas en que se supone que la gente puede obtener estatus legal en el país’”.

Los inmigrantes en mayor riesgo

Aunque las actuales políticas migratorias ponen a cualquier indocumentado bajo riesgo de deportación, así como a miles de personas que tenían protecciones provisionales, incluso Estatus de Protección Temporal (TPS), el National Immigration Law Center establece tres tipos de personas que podrían enfrentar dificultades para ser liberadas una vez bajo arresto de ICE.

Inmigrantes sin papeles con un primer arresto. Sin importar cuántos años lleve viviendo en EE.UU., a un inmigrante con un primer arresto de ICE se le puede negar la fianza. “Por ejemplo, el ICE ahora puede argumentar que un trabajador agrícola sin antecedentes penales que cruzó la frontera desde México hace años y ha estado trabajando en Estados Unidos no es elegible para fianza”, indica el NILC.

Inmigrantes bajo programa ‘catch and release’. Si una persona fue detenida por la Patrulla Fronteriza y liberada, ahora corre el riesgo de ser detenida nuevamente sin derecho a fianza. “Por ejemplo, una solicitante de asilo que ingresó con sus hijos y fue liberada para presentar su solicitud de asilo ahora podría ser detenida sin fianza”, se expone.

Personas bajo ‘parole’ de Biden. Con la aplicación CBP One, miles de inmigrantes que ingresaron por la frontera con una cita y bajo una protección provisional, ahora pueden ser detenidos y no tener derecho a fianza. “Por ejemplo, un migrante haitiano al que la administración Biden le otorgó libertad condicional [ya] no sería elegible para la libertad bajo fianza según la nueva interpretación del ICE”, se expone.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).

