Trump admite deportación de beneficiarios de DACA, bajo el argumento de cargos criminales

El gobierno del presidente Donald Trump reconoció la deportación de decenas de inmigrantes amparados por el programa DACA, al argumentar que enfrentaban cargos criminales.



La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó en una carta dirigida al senador Richard Durbin que entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025 fueron detenidos 261 beneficiarios del programa y 86 de ellos fueron deportados.



Según la carta, citada por Politico, 241 de las 261 personas detenidas tenían antecedentes penales, aunque no se detallaron los cargos específicos.

Qué es DACA y su situación legal

El Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) fue creado por el expresidente Barack Obama y tiene como objetivo proteger de la deportación a inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, además de otorgarles autorización de trabajo.



En su comunicación, Noem señaló que el programa concede una “suspensión temporal de la deportación”, pero no otorga el derecho a permanecer de manera indefinida en el país.

La secretaria también citó el fallo de un juez federal en Texas que declaró el programa ilegal al considerarlo una disposición administrativa.

Investigaciones y denuncias

El senador Durbin indicó que investiga denuncias sobre deportaciones injustas de personas protegidas por DACA. Por su parte, defensores de inmigrantes han denunciado que algunos arrestos se realizaron bajo acusaciones criminales infundadas o posteriormente desestimadas.



Durante su primer mandato (2017-2021), Trump intentó poner fin a DACA, pero el Tribunal Supremo determinó que el procedimiento utilizado para cancelarlo fue ilegal.

