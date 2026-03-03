Logan Paul expone a Floyd Mayweather Jr. por deuda de $1.5 millones de dólares

Logan Paul y Floyd Mayweather Jr. se enfrentaron en 2021 en una pelea de exhibición que no ha podido cerrar su ciclo debido a una deuda no correspondida. El youtuber expuso a la leyenda del boxeo por adeudarle $1.5 millones de dólares de la bolsa de aquel pleito.

Paul confesó en una charla en el podcast ‘The Iced Coffee Hour’ que Mayweather Jr. incumplió una parte del acuerdo económico del combate que te contemplaba un pago del 15 %.

El youtuber reveló varios detalles que forman parte de la organización y negociación de un combate. Paul señaló a Mayweather de haber “prevendido el combate usando su imagen” a una empresa de Oriente Medio por un valor de $10 millones de dólares.

Finalmente, el combate se realizó en Estados Unidos, en el Hard Rock Stadium de Miami, pero no cumplió con las expectativas económicas que inicialmente el youtuber había acordado.

“No gané tanto dinero como se esperaba peleando con Floyd (…) Todavía me debe un millón y medio de dólares, quizá más”, detalló.

“Es nuestra pelea, amigo. Nuestro trato era del 15 %. Me venció, así que me quedé con el 15 %. El 15 % de $10 millones de dólares son $1,5 millones de dólares”, relató.

A pesar de que Paul reconoció que Mayweather le venció, el combate terminó sin ganador debido a que se trató de una exhibición de ocho asaltos. Al no haber jueces oficiales, no se declaró vencedor.

Las declaraciones de Logan han levantado el polvo justo en el momento en el que Mayweather Jr. decidió salir del retiro a sus 49 años.

El excampeón mundial invicto con 50-0 peleará en una exhibición el 25 de abril en el Congo frente a Mike Tyson. Posteriormente, el 27 de junio en Atenas, Grecia, se verá las caras con Mike Zambidis.

Se trata de un kickboxer griego de 45 años conocido como “Iron Mike”, con solo un combate en boxeo en 2019. Todo esto le servirá como preparación para su combate profesional ante Manny Pacquiao en el Sphere de Las Vegas en una pelea donde jugará su racha de 50 victorias.



