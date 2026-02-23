Confirman histórica revancha entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao el 19 de septiembre por Netflix

El estadounidense Floyd Mayweather, de 48 años, y el filipino Manny Pacquiao, de 47, dos grandes leyendas del boxeo, se enfrentarán nuevamente en una pelea profesional el próximo 19 de septiembre en Las Vegas, según ha anunciado Netflix.

Mayweather anunció el viernes que regresaba de su retirada, mientras que Pacquiao ya volvió al ring el año pasado.

Ambos excampeones mundiales, Floyd y Manny pelearon el mes de mayo de 2015, también en Las Vegas, con victoria del estadounidense que le permitió mantenerse invicto en su carrera profesional.

La histórica revancha entre Mayweather y Pacquiao ha sido organizada y será producida por EverWonder Studio, Hidden Empire y Limitless X Holdings. El evento en sí está siendo promocionado por Manny Pacquiao Promotions y Mayweather Promotions en colaboración con CSI Sports/FIGHT SPORTS.

Manny Pacquiao declaró tras la confirmación: “Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la pelea más importante en la historia del boxeo. Los aficionados han esperado lo suficiente, se merecen esta revancha, y ahora será aún más importante, ya que se transmitirá en vivo a nivel mundial por Netflix. Quiero que Floyd viva con la única derrota de su carrera profesional y recuerde siempre quién se la infligió. Como siempre, dedico este combate a mis compatriotas filipinos de todo el mundo y a llevar la gloria a Filipinas”.

Mientras que Floyd Mayweather dijo: “Ya peleé y vencí a Manny una vez. Esta vez el resultado será el mismo”.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2 pic.twitter.com/3i5FtXBzgX — Netflix (@netflix) February 23, 2026

Dos históricos del boxeo

Dos de los nombres más importantes de la historia del boxeo, Mayweather y Pacquiao, se enfrentaron en 2015 en el denominado ‘Combate del Siglo’, que generó ingresos económicos récord, aunque el espectáculo deportivo en sí fue más bien decepcionante.

Mayweather (50 victorias en 50 peleas profesionales), que cumple este martes 49 años, se retiró en 2017 y desde entonces ha participado en numerosas exhibiciones. El norteamericano ha programado también un combate no profesional para la primavera de 2026 contra otra leyenda del boxeo, su compatriota Mike Tyson, de 59 años.

Pacquiao (62 victorias, 8 derrotas, 3 nulos) regresó al ring para una pelea profesional en julio pasado que terminó en combate nulo ante estadounidense Mario Barrios.

In 2015, Floyd Mayweather and Manny Pacquiao broke records in one of the most highly anticipated sporting events in history.



Floyd Mayweather went on to win by unanimous decision, with two judges scoring it 116–112 and the other 118–110.



Now, they’re set to run it back, this… pic.twitter.com/zbNf1nOI9E — Netflix Sports (@netflixsports) February 23, 2026

Primer combate profesional de boxeo en el Sphere

El combate será el primer evento profesional de boxeo celebrado en el Sphere, la arena tecnológica inaugurada en 2023 que ya acogió un importante evento de UFC en 2024.

Este recinto, conocido por su avanzada experiencia audiovisual inmersiva, apunta a transformar la manera en que se viven los grandes espectáculos deportivos.

La elección del Sphere refuerza la apuesta por ofrecer un show global, apoyado además por la transmisión vía streaming, una tendencia creciente en el boxeo moderno.

Seguir leyendo:

Floyd Mayweather Jr anuncia regreso al boxeo profesional a sus 49 años

Manny Pacquiao volverá a pelear en exhibición contra Ruslan Provodnikov

Floyd Mayweather demanda a Showtime por $340 millones por presunto fraude financiero