Trump: El peor escenario para Irán sería otro líder “tan malo” como Jamenei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que el peor resultado posible tras la ofensiva militar contra Irán sería que un nuevo gobierno en ese país resultara ser “tan malo” como el del líder supremo Alí Jamenei, muerto en los ataques iniciales de la campaña conjunta de Washington e Israel.

“Supongo que el peor escenario sería que hiciéramos esto y luego llegara alguien que fuera tan malo como la persona anterior”, dijo el mandatario ante la prensa en el Despacho Oval junto al canciller alemán Friedrich Merz. “No queremos que eso pase”.

El presidente mencionó que un cambio dentro del país “podría ser más apropiado, si es que existe tal persona”, refiriéndose a un liderazgo más moderado tras la ofensiva. “Pero tenemos gente así. Tenemos gente… más moderada”, dijo.

Venezuela como ejemplo

Como ejemplo de transiciones políticas sin desmantelar por completo un Gobierno, Trump citó el caso de Venezuela tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, señalando que, a pesar de la captura, “dejaron al Gobierno intacto”.

“Venezuela fue increíble porque llevamos a cabo el ataque y mantuvimos el gobierno totalmente intacto, y tenemos a Delcy (Rodríguez), que ha sido muy bueno”, dijo. “Tenemos toda la cadena de mando y la relación ha sido excelente”.

ÚLTIMA HORA | Trump: "Venezuela fue increíble porque llevamos a cabo el ataque y mantuvimos el gobierno totalmente intacto, y tenemos a Delcy (Rodríguez), que ha sido muy bueno"



"Tenemos toda la cadena de mando y la relación ha sido excelente", afirmó https://t.co/lhOTAWEcD6 pic.twitter.com/kQKBEUYVVn — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 3, 2026

Las declaraciones de Trump sobre el nuevo liderazgo iraní se produce un día después de que el jefe del Pentágono Pete Hegseth dijera que el propósito de la guerra no “era un cambio de régimen, aunque después matizó que con que “el régimen ha cambiado” como resultado de la operación.

El sábado pasado, después de anunciar los ataques, el presidente llamó al pueblo iraní a “aprovechar la oportunidad” y a tomar el control del país.

La operación, que este martes entra en su cuarto día, ha causado cientos de muertos en Irán y al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde su inicio.

Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región con bases estadounidenses, incluidos Kuwait, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Trump también ha prometido que la ofensiva continuará varias semanas hasta desmantelar las capacidades de misiles, su Marina y cualquier aspiración nuclear de Irán. Asimismo, ha señalado que aún no se ha lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría venir “muy pronto”.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

– EE.UU. pide a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente por escalada con Irán

– Marco Rubio: Ataques a Irán fueron preventivos para evitar bajas estadounidenses

– Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada por drones presuntamente de Irán