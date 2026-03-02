Marco Rubio: Ataques a Irán fueron preventivos para evitar bajas estadounidenses

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió este lunes la operación militar contra Irán, asegurando que fue un movimiento preventivo ante un ataque inminente de Teherán.

Según Rubio, la ofensiva, lanzada el sábado junto a Israel bajo el nombre de Operación “Furia Épica”, busca evitar que la República Islámica golpeara primero posiciones estadounidenses en la región.

“Si hubiéramos esperado a que llegara su ataque, habríamos sufrido muchas más bajas”, dijo Rubio ante periodistas en el Capitolio.

“Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas”, expresó.

El funcionario aseguró que la acción de Washington busca neutralizar las capacidades de misiles balísticos y drones de Irán, así como la amenaza de su armada sobre el transporte marítimo mundial.

Rubio insistió en que los ataques no buscan únicamente debilitar al régimen de los ayatolás, sino impedir que Teherán desarrolle armas nucleares.

“Nuestro objetivo es destruir sus misiles y su capacidad de fabricarlos. No importa quién gobierne dentro de un año, no tendrán estos misiles para amenazarnos”, afirmó.

Medida de seguridad necesaria

El secretario de Estado describió la intervención como una medida de seguridad necesaria, mientras anunció que “los golpes más duros del Ejército estadounidense aún están por venir” y que la siguiente fase será “aún más severa”.

Rubio agregó que la operación continuará mientras sea necesario para alcanzar los objetivos de Estados Unidos en la región.

“No sé cuánto tardará. Tenemos objetivos. Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos: el mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación”, explicó.

Durante su declaración, Rubio también abordó la coordinación con Israel, señalando que Washington anticipó que un ataque israelí provocaría represalias iraníes contra las fuerzas estadounidenses, lo que motivó la acción preventiva.

“El presidente Trump tomó la sabia decisión de golpear primero”, afirmó Rubio.

Además, el secretario de Estado manifestó que Estados Unidos no descarta que la presión militar contribuya a un cambio de régimen, aunque enfatizó que la prioridad inmediata es la neutralización de las amenazas armamentísticas de Teherán y la protección de los efectivos estadounidenses y sus aliados en Oriente Medio.

Sigue leyendo:

• Departamento de Defensa afirmó que los ataques contra Irán lograron un cambio de régimen

• Trump asegura que la gran ofensiva contra Irán “aún no ha comenzado”

• Jefe del Pentágono sobre los ataques contra Irán: “Llegaremos tan lejos como sea necesario”