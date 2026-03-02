Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita es atacada por drones presuntamente de Irán

La embajada de Estados Unidos en Riad fue blanco de un ataque con dos drones presuntamente de Irán, informó este lunes por la noche el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita.

De acuerdo con un funcionario saudí citado por NBC News, no se registraron víctimas.

El portavoz de Defensa señaló que las primeras evaluaciones apuntan a un “incendio limitado” y a daños materiales menores en el edificio de la embajada.

El presidente Donald Trump, en conversación con NewsNation, declaró: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.

Preguntado sobre si le preocupaban otros posibles ataques a sitios estadounidenses o incluso en Estados Unidos, el presidente Trump declaró: “No, es parte de la guerra. Es parte de la guerra, le guste o no a la gente, así es”.

En la entrevista, el mandatario también dijo que no cree que sea necesario tener tropas sobre el terreno.

Orden de refugio

La Embajada en Riad dijo en X que la Misión de Estados Unidos en el país ha emitido una orden de refugio en el lugar para Jeddah, Riad y Dhahran.

“Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses en el Reino que se resguarden en sus hogares inmediatamente”, dijo la embajada.

“La Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí continúa monitoreando la situación regional”, señaló el aviso, que instó a los estadounidenses a “mantener un plan personal de seguridad”, “evitar manifestaciones y grandes concentraciones” y “seguir las instrucciones de las autoridades locales”.

El ataque ocurre en un contexto de creciente tensión en la región. La Guardia Revolucionaria iraní declaró la puesta en marcha de su decimotercera serie de ofensivas, bautizada como “Promesa Verdadera 4”, dirigida contra bases estadounidenses en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y objetivos en Israel.

En el mensaje, el cuerpo militar iraní afirmó que no descansará “hasta que el enemigo sea derrotado” y reiteró que los estadounidenses no estarán seguros “ni siquiera en sus propios hogares”.

En respuesta a esta escalada, Estados Unidos emitió una advertencia de viaje para 14 países y territorios de Oriente Medio, incluyendo Arabia Saudita.

Con información de EFE.

