EE.UU. pide a sus ciudadanos abandonar 14 países de Medio Oriente por escalada con Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este lunes una alerta para que los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en 14 países de Medio Oriente abandonen la región de inmediato ante el deterioro de la situación de seguridad.

La subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, señaló que, bajo instrucciones del secretario de Estado Marco Rubio, se ordenó a los estadounidenses “partir ahora” utilizando cualquier transporte comercial disponible.

La alerta aplica para Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel (incluida Cisjordania y Gaza), Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

En su mensaje, Namdar indicó que quienes necesiten asistencia para organizar su salida pueden comunicarse las 24 horas del día al +1-202-501-4444 si llaman desde el extranjero, o al +1-888-407-4747 desde Estados Unidos y Canadá.

También instó a los ciudadanos a registrarse en el programa Smart Traveler Enrollment Program, a través de step.state.gov, para recibir actualizaciones de seguridad de la embajada o consulado más cercano.

The @SecRubio @StateDept urges Americans to DEPART NOW from the countries below using available commercial transportation, due to serious safety risks. Americans who need State Department assistance arranging to depart via commercial means, CALL US 24/7 at +1-202-501-4444 (from… pic.twitter.com/vdplAik2Sq — Assistant Secretary Mora Namdar (@AsstSecStateCA) March 2, 2026

La advertencia se produce en medio de la operación militar denominada Furia Épica, lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El secretario Marco Rubio afirmó este lunes en el Capitolio que “los golpes más duros” contra la República Islámica “aún están por venir” y que la siguiente fase será “más severa” que la actual.

Explicó que la prioridad del Departamento de Estado es la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el exterior y señaló que, tras el inicio de la operación, activó un grupo de trabajo permanente para ofrecer información actualizada sobre riesgos y evacuaciones.

Además del registro en STEP, recomendó seguir los avisos oficiales en travel.state.gov y en los canales de seguridad del gobierno en redes sociales y WhatsApp.

El jefe de la diplomacia estadounidense defendió la ofensiva como una acción preventiva. Declaró que Washington tenía información de que Israel se preparaba para atacar a Irán y que Teherán respondería con bombardeos contra bases estadounidenses en la región.

“Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas”, afirmó antes de una sesión privada con congresistas.

Aseguró que el objetivo es destruir las capacidades de misiles balísticos de Irán, su capacidad de fabricación, su fuerza naval y evitar que desarrolle un programa nuclear. También señaló que, aunque a Washington no le “importaría” un cambio de régimen, la meta central es neutralizar las amenazas militares.

En los bombardeos murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, junto con otras figuras de la cúpula del régimen. Irán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y contra países de la región que albergan bases estadounidenses.

