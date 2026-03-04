Bad Bunny rompió récord de audiencia con su show de medio tiempo del Super Bowl

El cantante Bad Bunny batió récord de audiencia con su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. De acuerdo con Roc Nation, empresa que produce el show de medio tiempo, el artista generó 4.157 millones de visitas en todo el mundo en las primeras 24 horas posteriores a su show.

La empresa, propiedad del rapero Jay-Z, señala que esta cifra proviene de transmisiones estadounidenses, transmisiones globales, YouTube y plataformas digitales. Roc Nation afirma que se trata de una cifra récord.

El show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX el pasado 8 de febrero registró una audiencia televisiva estadounidense promedio de 128,2 millones, de acuerdo con Nielsen, una cifra menor al total del año pasado de 133,5 millones.

Esta cifra oficial de Roc Nation llega después de que la firma de medición Ripple Analytics dijo que el espectáculo de medio tiempo había recibido 4 mil millones de visitas dos días después.

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

El astro boricua ofreció el primer show en español en la historia del Super Bowl. En su presentación el artista rindió homenaje a la cultura puertorriqueña, destacando sus tradiciones e historia.

Bad Bunny interpretó varios de sus más grandes éxitos, incluyendo varias de las canciones de su más reciente álbum ‘Debí tirar más fotos’, el cual también es un homenaje a su natal Puerto Rico.

El show de Bad Bunny contó con la participación especial de Lady Gaga, quien interpretó una versión en salsa de su canción ‘Die With A Smile’, y con el cantante puertorriqueño Ricky Martin quien interpretó la canción ‘Lo que le pasó a Hawai’, una canción de protesta contra la gentrificación.

Bad Bunny finalizó el show enviando un mensaje de amor, unidad, tolerancia, orgullo boricua y latino, y al mismo tiempo puso a bailar a todos los espectadores, tal como lo prometió. No solo fue reguetón; su show se trató de herencia y cultura, ritmo y diversión en medio de un difícil momento para los latinos en Estados Unidos.

