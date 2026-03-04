Base de la CIA en Arabia Saudita fue alcanzada por ataque iraní con drones

WASHINGTON – Los ataques con drones ejecutados por Irán en Arabia Saudita el lunes golpearon la base de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Riad, de acuerdo con el Washington Post.

En un reportaje, el Washington Post indica que fuentes anónimas y familiarizadas con los alcances del ataque indicaron que la sede de la CIA fue alcanzada sin que ninguno de sus miembros basados en el reino Saudí fueran heridos.

Una alerta interna del Departamento de Estado, obtenida por el matutino, indicó que el ataque con drones derrumbó parte del techo de la embajada y contaminó el interior con humo.

El aviso indicó que la embajada sufrió daños estructurales y que el personal continúa refugiado en el lugar.

Diversos exagentes de la CIA que fueron consultados por medios locales aseguraron que, aunque la destrucción de su base puede ser considerada como una “perturbación”, existen alternativas para seguir operativos.

El ataque, ejecutado tres días después de que Estados Unidos golpeara Teherán con la misión “Furia Épica”, fue confirmado por la embajada estadounidense y previamente por el Gobierno saudí.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) dijo que había iniciado esfuerzos para destruir los “centros políticos estadounidenses” en la región.

Además, la Administración Trump ha advertido que sus sedes también han sufrido ataques cibernéticos, como parte de las represalias del Estado Islámico (ISIS).

En otro ataque hacia objetivos estadounidenses en la región, Irán logró impactar un estacionamiento a cercanías de la embajada de Dubai, hecho que fue confirmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Sigue leyendo: