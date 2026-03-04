Pentágono identifica a cuatro soldados estadounidenses muertos en ataque de Irán en Kuwait

El Pentágono identificó el martes a cuatro de los seis soldados estadounidenses muertos tras un ataque iraní realizado el pasado sábado en el puerto de Shuaiba, en Kuwait, en medio del conflicto armado entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Los militares muertos fueron identificado son: el capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida; el sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska; la sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota; y el sargento Declan J. Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa.

Todos murieron el sábado en Kuwait a causa de un ataque con dron iraní.

Unidad y despliegues de los soldados

Todos formaban parte del 103 Comando de Sustentabilidad, una unidad de la Reserva del Ejército con base en Des Moines, Iowa. Khork se alistó en la Guardia Nacional en 2009 y fue comisionado oficial de policía militar en 2014, con despliegues previos en Arabia Saudita, Guantánamo y Polonia.

Amor ingresó a la Guardia Nacional en 2005 y a la Reserva del Ejército en 2006, con su primer despliegue en Kuwait e Irak en 2019. Tietjens se alistó en 2006 y tuvo dos despliegues en Kuwait, mientras que Coady, ascendido póstumamente, se enlistó en 2023.

Ataque en el puerto de Shuaiba

Los seis soldados murieron en un ataque en el puerto de Shuaiba, un centro logístico clave desde donde el ejército estadounidense envía vehículos y suministros a la región. Otros dos nombres se mantienen en reserva hasta notificar a sus familias, y 18 militares resultaron heridos.



Estas muertes representan los primeros estadounidenses fallecidos en acción en el conflicto conjunto con Israel, que entró en su cuarto día este martes. Las fuerzas estadounidenses atacaron más de 1,700 objetivos dentro de Irán mientras los combates se extendieron a al menos una docena de países.

Declaraciones oficiales y seguridad de las tropas

“Con profunda tristeza reconocemos a nuestros soldados que hicieron el máximo sacrificio por su país. Fueron los máximos embajadores de la libertad”, dijo el general de brigada Clint Barnes, subcomandante general del Comando de Sostenimiento del Primer Teatro de Operaciones.



El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió que se esperan más bajas:

“Esperamos sufrir pérdidas adicionales y, como siempre, trabajaremos para minimizar las pérdidas estadounidenses.”



El Pentágono subrayó que se han tomado todas las medidas posibles para proteger a las tropas en bases en el extranjero, aunque los ataques con drones representan un nuevo desafío frente a la defensa aérea tradicional.

El ataque evidencia las vulnerabilidades de la infraestructura militar frente a drones, que se han convertido en un arma característica de conflictos recientes como la guerra en Ucrania. Investigaciones internas del Pentágono han señalado la necesidad de reforzar las bases y estandarizar procedimientos de defensa ante amenazas aéreas sofisticadas, destacando que muchas instalaciones aún no cuentan con medidas efectivas contra ataques de este tipo.

