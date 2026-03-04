Estos son los vecindarios de NYC donde se ofrecerán los primeros cupos gratuitos de cuidado infantil 2-K

Una alianza entre la gobernación y la Ciudad de Nueva York sigue expandiendo las opciones de cuidado infantil en las vecindarios más pobres de la Gran Manzana.

Este martes en otro paso hacia el cuidado infantil universal, desde las seis semanas hasta los cinco años, el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron las primeras cuatro comunidades que recibirán cupos gratuitos de 2-K este otoño.

Se trata de un programa de cuidado y educación temprana para niños de 2 años. Funciona como un Pre‑K o 3‑K, pero empieza un año antes. El objetivo es ayudar a las familias a acceder a cuidado seguro, aprendizaje temprano y desarrollo social.

Se precisó que en Alto Manhattan se abrirán las primeras opciones en Washington Heights, Hamilton Heights, Inwood en el Alto Manhattan.

En El Bronx los beneficiarios serán comunidades de Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Van Cortlandt Village y Kingsbridge. En Brooklyn se abren opciones para las familias de Canarsie, Remsen Village, Brownsville y Ocean Hill.

Asimismo, en Queens se abrirán opciones en Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Howard Beach, Woodhaven y Rockaways.

Estas cuatro comunidades se seleccionaron en función de las vulnerabilidades económicas, la demanda proyectada de cuidado infantil, las brechas de acceso existentes, la capacidad y la preparación de los proveedores.

Estas primeras plazas están diseñadas para atender a familias en barrios con alta necesidad, a la vez que garantizan que los programas se lancen de forma responsable y sostenible, con acceso inclusivo para niños con discapacidades y familias en viviendas temporales, incluidos albergues.

“Como madre trabajadora de dos años, la vida ya es un acto de malabarismo. Cuando no puedes encontrar cuidado infantil, no se trata solo de perder el trabajo, se trata de perder oportunidades, sentir que está fallando tanto en casa como en el trabajo. Pero cuando mi hija finalmente cumplió tres años el mes pasado, pude inscribirla en un asiento de preescolar. Fue un cambio de vida”, relató Cynthia Norris, madre trabajadora de 2 y miembro de New York Communities for Change.

Como Cynthia miles de padres de los cinco condados podrán respirar un suspiro de alivio sabiendo que ahorrarán decenas de miles de dólares cada año una vez que su hijo cumpla dos años.

Los primeros pasos

El programa proporcionará cuidado infantil gratuito para niños de dos años a cualquier familia que lo necesite, independientemente de su código postal, ingresos o estatus migratorio.

El programa se iniciará con 2,000 plazas gratuitas este otoño y se ampliará a la universalidad total en cuatro años.

A principios de este año, la gobernadora Hochul comprometió más de $1.2 mil millones para apoyar el cuidado y la educación de la primera infancia en la Gran Manzana, incluyendo $73 millones para financiar el primer conjunto de cupos gratuitos para el programa 2-K.

Esta inversión aumentará a $425 millones el próximo año. Para el otoño de 2027, se espera que el programa 2-K atienda a aproximadamente 12,000 niños en los cinco condados.

“El lanzamiento del programa 2-K gratuito en estos cuatro vecindarios es solo el comienzo de nuestro trabajo para ahorrar dinero a los neoyorquinos y fortalecer nuestra economía. Criar a un niño requiere de una comunidad, y de un gobierno municipal dispuesto a tomar la iniciativa y abordar la crisis del cuidado infantil de frente. En el octavo día, nos acercamos a hacer realidad el cuidado infantil universal”, dijo el alcalde Mamdani.

¿Cómo y cuándo?

Los servicios comenzarán en septiembre de 2026, con una inscripción continua durante el otoño para dar cabida a los niños que cumplen dos años en diferentes momentos del año.

En los próximos días, la Ciudad comenzará a planificar iniciativas con centros de cuidado infantil y proveedores de cuidado infantil familiar en estas cuatro comunidades. Posteriormente se publicarán más detalles sobre los proveedores participantes.

“Criar una familia en Nueva York no debería ser un lujo, y hoy damos otro paso importante para brindar cuidado infantil universal. Así es como hacemos de Nueva York el mejor lugar para formar una familia y construir un futuro, y esto es solo el comienzo”, destacó la gobernadora Hochul.

Nueva York lanzó “Pre-K for All” en 2014, ofreciendo preescolar gratuito a niños de 4 años para garantizar un inicio educativo sólido. En 2018, se amplió con “3-K for All” para niños de 3 años, buscando brindar educación de calidad y apoyar a las familias trabajadoras desde edades más tempranas.

Ambos programas se implementan a través de escuelas públicas, centros municipales y proveedores comunitarios en los cinco condados, preparando el camino para futuras expansiones como este programa 2-K.

El dato: