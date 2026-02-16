Hochul lucha por salvar el programa de salud que asegura a 1.7 millones de personas en NY

Un residente de Long Island, Edward Roller, de 62 años, tiene años trabajando en la misma pequeña imprenta y dice que ama lo que hace. No obstante, afirma que el seguro médico que le ofrece la compañía donde labora tiene costos elevados que afectarían su salario anual de $50,000 dólares.

Tanto él como su familia dependen del Plan Esencial de Nueva York, financiado con fondos públicos, para cubrir sus necesidades de atención médica. “No tenemos primas”, señaló Roller. “Solo tenemos copagos en las consultas médicas. La atención dental también es gratuita. Y la de la vista, también”.

Alrededor de 1.7 millones de personas en todo el estado de Nueva York dependen de manera parecida de esta popular opción de seguro, que cuenta con un umbral de ingresos más alto que el Medicaid tradicional. No obstante, los recientes recortes federales de la administración de Donald Trump han hecho que el futuro del programa sea incierto.

Asimismo, la gobernadora Kathy Hochul y las autoridades sanitarias del estado se esfuerzan por reformar el Plan Esencial para minimizar la pérdida de cobertura sin afectar el presupuesto estatal. Pero es posible que gran parte de las personas cubiertas por el Plan Esencial pierdan su seguro desde el mes de julio.

“Probablemente algunas personas obtendrán cobertura en otros lugares”, señaló Rose Duhan, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Atención Médica Comunitaria del Estado de Nueva York. Sin embargo, añadió: “Habrá una buena parte de esa gente sin seguro”.

El gran proyecto de ley de política interna que el mandatario republicano impulsó en el Congreso en 2025 recorta $7,500 millones de dólares en apoyo federal al Plan Esencial anualmente, cerca de la mitad de su financiación, de acuerdo con un análisis estatal.

Los recortes se derivan de la decisión del gobierno de Trump de no proporcionar fondos federales a algunos inmigrantes legalmente presentes que no son ciudadanos, un grupo que representa aproximadamente el 43% de los inscritos en el Plan Esencial, de acuerdo con un análisis del Empire Center.

Pero el Estado no puede simplemente eliminar la elegibilidad del Plan Esencial para esos inmigrantes. Según un fallo judicial de larga data, Nueva York está legalmente obligada a ofrecer la misma cobertura de seguro a los inmigrantes legalmente presentes que a los ciudadanos.

La solución predilecta de Hochul, que anunció por primera vez en septiembre, implica regresar a una versión previa del Plan Esencial que cubre a los neoyorquinos que ganan hasta 200% del nivel federal de pobreza, en vez del 250% actual.

Para un hogar de tres personas, eso significaría reducir el límite de ingresos anuales de $68,300 a $54,640 dólares, lo que significa que la familia de Roller posiblemente todavía calificaría.

Pero lo anterior dejaría a 450,000 personas fuera del Plan Esencial en julio, de acuerdo con la administración de la gobernadora de Nueva York.

Este escenario permitiría al Estado usar un fondo fiduciario relacionado con la versión original del programa de seguros para cubrir sus costos, al menos en el corto plazo.

Los defensores de los consumidores de servicios de salud, clínicas y hospitales de Nueva York aseguran respaldar la propuesta de Hochul. Sin embargo, todavía no ha recibido la aprobación necesaria de la administración republicana para avanzar.

Lo mencionado ha dejado al Plan Esencial en el limbo mientras empieza el proceso de presupuesto estatal, y las autoridades del estado se preparan para el peor escenario posible.

Escenario desalentador

James McDonald, comisionado de salud del estado, explicó en la audiencia sobre el presupuesto de salud estatal en Albany la semana pasada que, aunque todavía tiene la esperanza de que Nueva York logre la luz verde para avanzar con el plan de Hochul, no es algo seguro.

“Creo que nuestro argumento es sólido”, manifestó James a los legisladores estatales en la audiencia. “Dicho esto, creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que este gobierno es un poco más que impredecible”.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos, responsables de tomar la decisión sobre si dar el visto bueno o no al plan de Hochul, no respondieron a una petición de comentarios.

En tanto, el presupuesto ejecutivo que la gobernadora publicó el mes pasado incluye un plan de contingencia, al que McDonald se refirió como el “peor escenario” en la audiencia presupuestaria, informó Gothamist.

En este marco, el Estado cerraría por completo el Plan Esencial y transferiría a todos los inmigrantes presentes legalmente en el plan que tengan ingresos lo suficientemente bajos como para denominar a una versión de Medicaid financiada únicamente por el Estado.

Dicha propuesta preservaría la cobertura para solo unos 500,000 de los 1.7 millones de miembros del Plan Esencial, dejando a los otros 1.2 millones en la estacada, teniendo un costo de más de $2,000 millones de dólares en financiación estatal.

Cómo hacer frente a las consecuencias del desplome presupuestario

Los neoyorquinos afectados por los cambios del Plan Esencial podrían buscar cobertura alternativa por medio de un empleador, un miembro familiar o el mercado de la Ley de Atención Médica Asequible del estado, aunque los planes en el intercambio por lo general cuestan cientos de dólares al mes, incluso con subsidios federales.

Roller expresó que sigue siendo optimista de que podrá conservar su seguro, pero no quiere imaginar la alternativa.

“Tengo más de 60 años”, señaló. “Si me quitaran el seguro médico, sería una pesadilla. Sería una catástrofe total”.

El senador estatal Gustavo Rivera, demócrata por el Bronx que encabeza el comité de salud del Senado estatal, dijo que él y otros legisladores están pensando en formas de usar el presupuesto para ayudar a los que terminan perdiendo la cobertura por medio del Plan Esencial.

Rivera expresó que estaba alentado por el hecho de que el estado tendrá más ingresos de lo previsto al principio en el presupuesto gracias a una laguna fiscal oscura pero lucrativa, que la administración republicana está permitiendo que el estado explote por más tiempo del esperado.

“Podríamos tener un poco más de dinero para movilizarnos y, por lo tanto, podríamos encontrar la manera de asegurar [cobertura] para más personas”, señaló Rivera.

Sin embargo, varios grupos de atención médica también están compitiendo por ese dinero, incluyendo a aquellos que representan a hospitales y otros proveedores de atención médica.

Duhan apuntó que espera que muchos de los neoyorquinos que se quedan sin seguro, ya sea debido a los recortes al Plan Esencial o a cambios federales adicionales a Medicaid que vendrán en 2027, terminen en los centros de salud comunitarios que ella representa.

Su organización proyecta que esas clínicas perderán unos $300 millones de dólares como resultado de tratar a más pacientes sin seguro en el próximo año fiscal, una cantidad que su grupo le pide a Hochul y a los legisladores que cubran en el presupuesto.

