Gen Z y Millennials beben menos alcohol y prefieren hacer más ejercicio en EE.UU.

El comportamiento social de las generaciones jóvenes en Estados Unidos está cambiando de forma notable. Un análisis del Bank of America Institute (BofA) reveló que la Generación Z y los Millennials están reduciendo su consumo de alcohol mientras aumentan el gasto en bienestar, ejercicio y actividades saludables, una tendencia que confirma sus nuevos intereses en la forma en que los estadounidenses socializan.

El estudio señala que los datos de gasto de millones de clientes muestran un claro cambio cultural entre los intereses de los adultos jóvenes: Los consumidores de entre 21 y 44 años gastan cada vez más en gimnasios, actividades deportivas y experiencias de bienestar, mientras disminuye el gasto en bares y bebidas alcohólicas, especialmente en el contexto de iniciativas como “Dry January”, un reto que consiste no consumir bebidas alcohólicas durante todo el mes de enero.

Según el informe, estos cambios no solo reflejan nuevas prioridades personales, sino que también están ejerciendo un impacto en la economía del entretenimiento y el ocio en Estados Unidos, desde bares hasta centros de fitness y actividades recreativas.

El fenómeno de ‘Dry January’ y el cambio generacional

El movimiento conocido como ‘Dry January‘, que consiste en abstenerse de beber alcohol durante el mes de enero, y que proviene del Reino Unido se ha convertido en una referencia cultural para medir el cambio en los hábitos de consumo.

De acuerdo con el BofA, cada vez más jóvenes se suman a esta práctica en los últimos años y cada vez más personas consideran el mes de enero como un punto de partida para reducir el consumo de alcohol durante el resto del año.

Este comportamiento forma parte de un cambio generacional más amplio. “Los datos de gasto sugieren que los consumidores más jóvenes están priorizando la salud y el bienestar en mayor medida que generaciones anteriores”, agrega el estudio.

Crédito: Cortesía

La tendencia también coincide con una creciente popularidad del concepto de ‘sober curious‘, un movimiento social que promueve cuestionar el consumo habitual de alcohol sin necesariamente eliminarlo por completo.

Más gasto en bienestar y ejercicio

Mientras el consumo de alcohol disminuye, los datos muestran que los jóvenes están destinando más dinero y tiempo a actividades relacionadas con la salud.

El análisis confirma que los clientes más jóvenes han aumentado su gasto en:

Gimnasios y centros de fitness

Actividades deportivas

Clases de bienestar como yoga o pilates

Eventos recreativos y experiencias saludables

Este cambio refleja una transformación en las prioridades de consumo: “Los consumidores más jóvenes están redirigiendo parte de su gasto hacia experiencias que promueven bienestar físico y mental”, de acuerdo con el análisis de los patrones de gasto del BofA.

Este comportamiento también se relaciona con el auge de aplicaciones de salud, retos de ejercicio y comunidades digitales centradas en estilos de vida saludables.

Crédito: Cortesía

Cómo ha cambiado la forma de socializar en Estados Unidos

Tradicionalmente, muchas actividades sociales en Estados Unidos han girado en torno al consumo de alcohol, especialmente en bares, restaurantes y fiestas. Sin embargo, los jóvenes están redefiniendo esas dinámicas sociales.

Cada vez son más comunes las reuniones que incluyen:

Clases grupales de ejercicio

Encuentros en cafeterías

Actividades al aire libre

Eventos deportivos recreativos

Estas nuevas formas de socialización reflejan cambios en las preferencias culturales de los jóvenes. “Las experiencias sociales ya no están necesariamente centradas en el alcohol”, sostiene el informe.

Impacto económico de estos nuevos hábitos en bares y la industria del ocio

La transformación en los hábitos de consumo también está impactando varias industrias: los bares y establecimientos centrados en bebidas alcohólicas podrían enfrentar cambios en la demanda, especialmente entre los consumidores más jóvenes.

En contraste, sectores relacionados con el bienestar y el fitness continúan creciendo.

Entre los negocios que se benefician de estas tendencias se encuentran:

Gimnasios y estudios de fitness

Centros de bienestar

Cafeterías y espacios sociales sin alcohol

Actividades recreativas y deportivas

Este cambio refleja un reajuste en la economía del ocio, impulsado por nuevas prioridades generacionales.

El interés por fomentar la salud mental y el bienestar

Los expertos también vinculan esta tendencia con una mayor atención a la salud mental.

Según diversos estudios sobre consumo, muchos jóvenes asocian la reducción en el consumo de alcohol con una mejor calidad de sueño, mayor productividad y mejor bienestar emocional.

Al respecto, el Bank of America Institute señaló que estos factores influyen en las decisiones de gasto de los consumidores jóvenes: “El bienestar físico y mental se ha convertido en una prioridad clave para muchos consumidores jóvenes”.

Esta tendencia coincide con el crecimiento de comunidades en redes sociales centradas en estilos de vida saludables y hábitos conscientes.

Crédito: Cortesía

Datos clave del estudio

Finalmente, el análisis destaca varios patrones relevantes:

Los consumidores jóvenes reducen su gasto en alcohol durante enero

Aumenta el gasto en gimnasios y actividades deportivas

La Generación Z lidera la tendencia hacia estilos de vida más saludables

Las experiencias sociales sin alcohol son cada vez más comunes

Estos datos se basan en el análisis de transacciones financieras anónimas de clientes de Bank of America, utilizadas para detectar tendencias económicas en el consumo.

Preguntas frecuentes (FAQ) cambio en hábitos de consumo saludables entre los jóvenes

¿Qué es “Dry January”?

Es un desafío que invita a las personas a no consumir alcohol durante el mes de enero. La iniciativa busca promover hábitos más saludables y reflexionar sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

¿Quiénes participan más en esta tendencia de optar por hábitos saludables?

La Generación Z y los Millennials muestran mayor participación en iniciativas como Dry January y otras relacionadas con bienestar.

¿Están dejando de beber alcohol por completo?

No necesariamente. Muchos consumidores jóvenes simplemente están reduciendo la frecuencia o cantidad de consumo, en lugar de eliminarlo por completo.

¿Cómo afecta esto a los negocios?

Los bares y establecimientos centrados en bebidas alcohólicas pueden ver cambios en la demanda, mientras que gimnasios, estudios de fitness y actividades recreativas experimentan crecimiento.

¿Es una tendencia permanente?

Los analistas consideran que se trata de un cambio cultural que podría consolidarse, especialmente si las nuevas generaciones mantienen estas prioridades de consumo.

Conclusión

Los hábitos sociales en Estados Unidos están evolucionando influenciados por el interés de las nuevas generaciones hacia estilos de vida más saludables.

Los datos del Bank of America Institute muestran que la Generación Z y los Millennials están reduciendo el consumo de alcohol, al tiempo que aumentan su gasto en bienestar, ejercicio y actividades recreativas.

Este cambio no solo refleja nuevas prioridades personales, sino que también está transformando la economía del ocio y la forma en que las personas socializan en el país.

A medida que estas tendencias se consolidan, es probable que los espacios de socialización continúen adaptándose a un modelo menos centrado en el alcohol y más enfocado en el bienestar y las experiencias saludables.

Sigue leyendo:

– Cómo hacer un detox de cortisol: qué funciona según la ciencia y cómo aplicarlo

– 5 súperalimentos para resetear tu hígado de forma natural

– Planes económicos para fines de semana familiares