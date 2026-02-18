Bebidas perjudiciales para los riñones: ¿qué debes evitar además de los refrescos?

Los riñones son órganos clave para filtrar las toxinas del organismo. Una de las principales recomendaciones para su buen funcionamiento es una buena hidratación. Y aquí es donde hay que estar más atentos porque, como ya es conocido que los refrescos son de las principales bebidas relacionadas con el daño renal, también son perjudiciales las bebidas energéticas, bebidas “diet” con edulcorantes, jugos azucarados en exceso, alcohol en grandes cantidades y la rehidratación con bebidas azucaradas en contextos de calor intenso.

La evidencia científica indica que este tipo de bebidas, lejos de contribuir a mejorar las funciones del riñón, pueden generar dificultades, sobre todo cuando se consumen periódicamente y en exceso.

Bebidas azucaradas y “diet” (no solo refrescos)

El consumo periódico de ciertos alimentos, como las gaseosas, puede generar daños en los riñones. Crédito: Shutterstock

El consumo de una porción diaria de bebidas azucaradas se asoció con un 45% más de riesgo de enfermedad renal crónica (ERC) frente a no consumidores, según un gran estudio de cohorte en el UK Biobank (127,830 adultos, mediana de 10.6 años).

Los autores señalan textualmente que es preciso evitar tanto refrescos azucarados como muchas bebidas “sin azúcar” cuando se consumen a diario y en más de una ración al día, sobre todo en personas con riesgo de ERC. El estudio comprobó que sustituir 1 porción diaria de bebidas azucaradas o “diet” por jugos naturales se asoció a una reducción cercana al 20% del riesgo de ERC, aunque esto no implica libertad para consumir jugo sin límite.

Jugos de frutas y riesgo renal

Los investigadores revelaron que consumir jugos naturales en cantidad moderada (hasta 1 porción/día) se asoció con un 14% menos de riesgo de ERC, comparado con no consumirlos. Una advertencia clara de los autores es que, cuando la ingesta de jugos supera una porción diaria, el beneficio desaparece.

Es decir, un alto consumo de jugos concentrados en azúcares tampoco es recomendable para la salud renal. Otros trabajos señalan beneficios de ciertos jugos cítricos para la prevención de litiasis (piedras en el riñón) por el aumento de citrato urinario, pero no eliminan el problema de la carga de azúcares si se toman en exceso.

Bebidas energéticas

La FDA ha reportado múltiples eventos adversos relacionados con el consumo de bebidas energéticas, incluyendo lesión renal aguda y fallo renal. En una revisión se indica: “Los consumidores han informado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. de múltiples eventos adversos, incluyendo lesión renal aguda e insuficiencia renal aguda”.

Un ejemplo claro de lo que no se debe hacer con el consumo elevado y crónico de energéticas fue el caso de un paciente de 21 años que, al tomar unos 2 litros diarios de bebida energética durante un mes, desarrolló lesión renal aguda estadio 3 sin otros factores aparentes.

Rehidratación con bebidas azucaradas en calor intenso

Un informe citado por los CDC describe modelos animales donde rehidratar con bebidas azucaradas tras una deshidratación por calor empeora la hidratación y aumenta el daño renal. La formulación textual señala: “En modelos animales, los investigadores descubrieron que la rehidratación con bebidas azucaradas después de una deshidratación inducida por calor empeoró los niveles de hidratación y aumentó el daño renal”.

Esto es relevante para trabajadores expuestos al calor, deportistas y personas mayores, donde la bebida de elección debería ser siempre agua. Si se usan bebidas con carbohidratos y electrolitos, debe hacerse de forma planificada y no como fuente principal de líquidos.

Alcohol y salud renal

El consumo excesivo de alcohol puede contribuir a la hipertensión, deshidratación severa y daño renal. La National Kidney Foundation recomienda no exceder de una a dos bebidas al día en hombres y una en mujeres y mayores de 65 años.

El consumo de alcohol moderado puede ser tolerable en personas sanas; sin embargo, los organismos nefrológicos recomiendan restringirlo estrictamente en pacientes con ERC o con riesgo elevado.

¿Cuáles son las bebidas que podrían ser protectoras del riñón?

Las bebidas ricas en antioxidantes ayudan a limpiar los riñones de manera natural. Crédito: Shutterstock

Hay bebidas naturales que ayudan a mejorar el funcionamiento de los riñones, a diferencia de las opciones azucaradas:

Café: Su consumo se ha asociado inversamente con la ERC.

Su consumo se ha asociado inversamente con la ERC. Té: Gracias a sus sustancias bioactivas .

Gracias a sus . Cafeína: En dosis moderadas, por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Mientras que las bebidas procesadas saturan tus filtros naturales con oxalatos y fósforo, el agua natural es el único fluido que permite a tus riñones realizar su función de limpieza sin estrés adicional. Es la medicina más barata y efectiva que existe. Crédito: Shutterstock

La mejor bebida para garantizar la salud renal es, sin duda, el agua. Por el contrario, se deben limitar las bebidas con alto contenido de azúcar, sodio o fósforo añadido, lo que amplía el abanico de precauciones a:

Refrescos y aguas saborizadas.

y aguas saborizadas. Bebidas deportivas comerciales.

comerciales. Ciertos tés embotellados .

. Bebidas lácteas saborizadas (según las guías del NIDDK).

