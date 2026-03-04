México cierra preparación de Clásico Mundial con derrota ante los Dodgers 

La selección de México perdió 7-5 ante Los Angeles Dodgers en el último juego de preparación antes del comienzo del Clásico Mundial de Béisbol.

El conjunto mexicano terminó con una victoria y una derrota en los dos juegos de exhibición antes del inicio del torneo.

México descansará este jueves y se preparará para debutar este viernes ante Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston.

Nacho Álvarez deja buenas sensaciones con el bate en México

México conectó 10 hits ante el pitcheo de los Dodgers que tuvo a varios de sus mejores lanzadores como Tyler Glasnow, Alex Vesia, Blake Treinen, Emmet Sheehan, entre otros.

Nacho Álvarez, quien entró al roster de México por Ramón Urías, fue uno de los que mejor estuvo a la ofensiva con tres imparables y tres carreras empujadas.

El mexicano impulsó las dos primeras carreras con un sencillo y luego empató el juego 4-4 en el cuarto inning con otro indiscutible y también se robó una almohadilla.

Alejandro Kirk, uno de los líderes de México, también aportó con dos hits, una carrera empujada y otra anotada.

El abridor fue Brennan Bernardino, quien solo vio acción en una entrada, y posiblemente sea uno de los pitchers de la rotación mexicana en la fase de grupos.

Seis lanzadores vieron acción por el conjunto mexicano y Luis Miranda cargó con la derrota luego de recibir dos carreras en la parte baja del octavo inning.

Gran Bretaña cerró con empate su último encuentro antes de medirse a México

Por su parte, el primer rival de México en el Clásico Mundial de Béisbol cerró con un empate, válido en encuentros de exhibición, ante los Padres de San Diego.

Jazz Chisholm, capitán de Gran Bretaña conectó un jonrón, y Kasen Wells empató el juego 2-2 en el octavo episodio.

México jugará primero con Gran Bretaña, luego Brasil, Estados Unidos y cerrará la fase de grupos ante Italia.

