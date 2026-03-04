¿Quién es Norchad Omier, el primer nicaragüense en jugar en la NBA?

Norchad Omier se convirtió este lunes en el primer jugador de Nicaragua en debutar en la NBA tras jugar con Los Angeles Clippers en la victoria sobre Golden State Warriors.

Omier (Bluefields, 2001) disputó un total de 2:51 minutos y, aunque no pudo anotar ningún punto, sí fue capaz de capturar su primer rebote en la NBA, y se erigió en el ‘latino’ número 72 en disputar un partido en la considerada mejor liga del mundo.

El pasado febrero, el ala-pívot de 2.05 metros de altura fue firmado por el equipo californiano a través de un contrato dual, con el que alternará partidos con los propios Los Angeles Clippers y con los San Diego Clippers, equipo filial en la liga de desarrollo NBA G-League.

Norchad Omier earned his first NBA deal on a Two-Way with the @laclippers! The 6’5” big man is our 48th #NBACallUp of the season. 🇳🇮 pic.twitter.com/Mw44BVWUzo — NBA G League (@nbagleague) February 22, 2026

Norchad Omier, y un ascenso trabajado a la NBA

Omier se formó en Estados Unidos comenzando su etapa universitaria con el equipo de Arkansas State Red Wolves.

Allí permaneció un par de años y fue premiado con el galardón “Freshman del Año” en la Sun Belt Conference. Luego ganó el premio al Mejor Jugador del Año de la conferencia en el segundo.

En 2022 decidió dar el salto a los Miami Hurricanes, donde estuvo otras dos temporadas, antes de jugar su último año universitario para Baylor en 2025.

Luego pasó por la G-League tras no ser drafteado con la filial de los Cleveland Cavaliers y luego terminó con los San Diego Clippers.

Brillando con Nicaragua a nivel internacional

Considerado como uno de los grandes proyectos del baloncesto nicaragüense, el pasado verano vistió la camiseta nacional de su país en su primera gran cita internacional, la FIBA AmeriCup disputada en Managua, donde acaparó todas las luces del equipo anfitrión.

Aunque no consiguió que Nicaragua, encuadrada en el grupo C junto a República Dominicana, Argentina y Colombia, pasase de la primera fase, el interior fue uno de los nombres propios del torneo al promediar de media 22,3 puntos 18,3 rebotes, 6 asistencias y 37,3 valoración.

Sigue leyendo:

Knicks derrotan a Raptors y consigue quinta victoria en últimos 6 partidos

Partido de tenis terminó intempestivamente tras ataques en Emiratos Árabes Unidos [Video]