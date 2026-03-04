Pronóstico del clima en Chicago para este miércoles 4 de marzo

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 4 de marzo.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) y una mínima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 41ºF (5ºC) de máxima y 41ºF (5ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 16 durante la primera mitad del día y del 91 durante la noche. Además, Asimismo, se prevén más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:21 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:44 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana habrá cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 45 grados Fahrenheit (7 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4ºC). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 88% por la mañana, 12% por la tarde y 88% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar bastante en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima