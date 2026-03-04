Remezcla Más celebra el Día de la Mujer con series y películas que no te puedes perder

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, presentamos una selección de películas que destacan distintas experiencias femeninas: relatos de determinación, solidaridad y amor propio que invitan a mirar con otros ojos. Son propuestas que combinan sensibilidad y reflexión, ideales para conmemorar la fecha con historias que inspiran y permanecen.

Cada historia es una exploración de identidad, autonomía y resistencia, donde las protagonistas cuestionan normas, rompen moldes y redefinen sus sueños. Así, el cine se convierte en un espacio para amplificar voces diversas y complejas, combinándose con narrativas que hacen más fácil digerirlas. ¡Disfrútalas gratis aquí!

Ni tuyo, ni mía

Las risas continúan garantizadas con la película “Ni tuyo, ni mía”, una comedia dramática mexicana estrenada en el año 2021, dirigida por Sandra Solares y protagonizada por Alejandra Barros (“Sultanes del Sur”, “Cuando sea joven”) y Tony Dalton (“Rebelde”, “The Last of Us”).

La historia sigue a Amanda, una mujer que descubre que su esposo le es infiel. En lugar de enfrentarlo, decide acercarse a la tercera en discordia para entender qué falló en su matrimonio e intentar recuperarlo.

Esta película combina el humor con momentos emotivos para hablar de las relaciones de pareja, el orgullo y las segundas oportunidades. Tras su estreno en cines hace cinco años, logró una buena respuesta del público en México y se mantuvo varias semanas en cartelera, destacando dentro del género de comedia romántica nacional ese año. Disfrútala gratis en Remezcla Más.

Paraíso

Otra comedia romántica disponible en la plataforma de Remezcla Más es “Paraíso”, lanzada en 2013. Esta producción dirigida por Mariana Chenillo y protagonizada por Daniela Rincón y Andrés Almeida, cuenta con las actuaciones especiales de Luis Gerardo Méndez y Anabel Ferreira.

Durante sus dos horas de duración, la audiencia sigue la vida de una pareja que decide mudarse de un tranquilo vecindario en México al centro de la gran ciudad. Este cambio de entorno, combinado con el ritmo acelerado y las nuevas presiones que viven en sus trabajos, pone a prueba su relación y saca a la luz inseguridades que antes no habían enfrentado.

Con el humor y momentos emotivos que solo las películas mexicanas ofrecen al público, esta historia retrata cómo el amor puede transformarse cuando cambian las circunstancias de sus protagonistas.

Pretendiendo

Estrenada en 2006 y dirigida por Claudio Dabed, “Pretendiendo” es una comedia romántica que apuesta por el humor para hablar sobre la autoestima y el miedo a las decepciones amorosas.

Remezcla Más pone a tu disposición la historia de Amanda, una joven atractiva que, cansada de relaciones superficiales y decepciones amorosas, decide ocultar su belleza para que los hombres dejen de acercarse a ella por interés.

Vaya sorpresa se lleva cuando a su vida llega Marcelo, un argentino encantador y mujeriego. Sin embargo, lo que comienza como un juego de apariencias pronto se transforma en una historia donde ambos tendrán que enfrentarse a lo que realmente sienten.

La cinta cuenta con las actuaciones de Bárbaro Mori y Blanca Lewin, quienes dan vida a esta historia ligera y entretenida que combina romance, comedia y reflexión sobre la autenticidad en las relaciones. Disponible hasta el 31 de marzo en Remezcla Más.

Juana Gallo

¿Qué mejor manera de conmemorar el Día de la Mujer que disfrutando de uno de los clásicos del cine mexicano protagonizado por María Félix? Este drama estrenado en 1961 se convirtió en uno de los títulos destacados de su época gracias a la fuerza del personaje principal y la presencia de “La Doña” en pantalla. La historia está inspirada en hechos reales y sigue a una mujer que, tras el asesinato de dos de sus seres queridos durante la Revolución Mexicana, decide unirse a la lucha armada.

Convertida en guerrillera, enfrenta la violencia y las injusticias de su tiempo, mostrando carácter y determinación en medio del conflicto. El filme dirigido por Miguel Zacarías es recordado como uno de los papeles más intensos de María Félix y una de las producciones históricas más representativas de los años sesenta en México.

Además de la primera actriz, el elenco lo completan Jorge Mistral, Luis Aguilar, Ignacio López Tarso, Rita Macedo, René Cardona y Noé Murayama.

La mujer de oro

Con Silvia Pinal al frente del elenco, “La Diva del Cine de Oro” llegó a los cines en 1960 como una comedia mexicana que apostó por el humor y el drama.

En esta producción, la mamá de Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, encarna a una cajera de banco que decide asaltar la caja fuerte por su cuenta. Para lograrlo, cava un túnel y esconde el dinero en un lote, convencida de que su plan es perfecto. No obstante, las complicaciones no tardan en aparecer y su idea la mete en una serie de situaciones inesperadas y divertidas de las que podrás ser testigo desde la plataforma de Remezcla Más.

La usurpadora

“La Usurpadora” (1963) es una película mexicana que mezcla drama, comedia y toques musicales. Está protagonizada por Irán Eory y formó parte de las producciones melodramáticas más populares de la época.

Con este contenido te sumergirás en la historia de Gabriel, un actor famoso que vive dedicado por completo a su hija María, luego de que su esposa los abandonara. Su vida da un giro de 180 grados cuando la joven sufre un grave accidente y su mundo parece derrumbarse.

Es la llegada de Patricia, amiga y profesora de María, junto con el inesperado regreso de su esposa, lo que lo obliga a enfrentar su pasado y replantearse qué es lo que quiere para su futuro. Disponible gratis en Remezcla Más.

