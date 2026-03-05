4 razones por las que podrían negarte los beneficios por discapacidad del Seguro Social

Solicitar beneficios por discapacidad del Seguro Social en Estados Unidos no siempre garantiza una aprobación. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) evalúa varios factores antes de conceder estos pagos, y existen situaciones comunes que pueden provocar que una solicitud sea rechazada.

1. Ganar más del límite permitido mientras se solicita el beneficio

Uno de los primeros criterios que revisa el Seguro Social es el nivel de ingresos de la persona solicitante.

Para 2025, el límite conocido como actividad sustancial lucrativa (SGA, por sus siglas en inglés) está fijado en $1,620 al mes para la mayoría de los solicitantes. En el caso de personas ciegas, el límite mensual es más alto: $2,700.

Si una persona gana más de esa cantidad mediante trabajo activo, la Administración del Seguro Social generalmente no la considerará discapacitada según sus reglas, lo que puede resultar en la negación del beneficio.

Es importante señalar que solo se toman en cuenta los ingresos provenientes de trabajo para este cálculo.

2. Cuando la discapacidad no durará al menos 12 meses

El programa de beneficios por discapacidad está diseñado para personas con condiciones médicas de largo plazo.

Para ser elegible, la enfermedad o lesión debe esperarse que dure al menos 12 meses o que pueda resultar en la muerte del solicitante.

Si los registros médicos indican que una persona probablemente se recuperará antes de ese periodo, la solicitud suele ser rechazada.

Esto ocurre con frecuencia en casos de lesiones que tienen un proceso de recuperación claro.

Las personas ciegas que solicitan beneficios del programa SSI no están sujetas a esta regla de duración mínima.

3. Cuando la condición médica no se considera lo suficientemente grave

Recibir un diagnóstico médico no es suficiente por sí solo para obtener beneficios por discapacidad.

La Administración del Seguro Social analiza cuánto limita la condición médica la capacidad de una persona para realizar actividades diarias o mantener un empleo de tiempo completo.

Enfermedades leves de la piel o dolores articulares moderados que responden bien a tratamientos comunes generalmente no cumplen con el nivel de severidad requerido por la agencia.

4. Cuando la agencia no logra comunicarse con el solicitante

Durante el proceso de evaluación, la División de Determinación de Discapacidad (DDS) puede necesitar contactar al solicitante para programar exámenes médicos adicionales o solicitar información complementaria.

Si la agencia no logra comunicarse con la persona –por ejemplo, debido a cambios de dirección o números telefónicos desactualizados– la solicitud podría ser negada.

Mantener la información de contacto actualizada es clave para que el proceso continúe sin problemas y para evitar que el caso sea rechazado por falta de respuesta.

Un proceso que exige cumplir todos los requisitos

El Seguro Social analiza cuidadosamente cada solicitud para determinar si la persona realmente cumple con los criterios de discapacidad establecidos por la ley.

Por esta razón, expertos recomiendan que los solicitantes revisen bien los requisitos, mantengan su información actualizada y presenten documentación médica completa para aumentar sus posibilidades de aprobación.

