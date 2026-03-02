¿Se dará un cheque de estímulo en 2026?

En redes sociales y diversos sitios circula la pregunta sobre un posible cuarto cheque de estímulo en 2026. La discusión ha resurgido tras la decisión reciente de la Corte Suprema sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump y sus promesas de un llamado ‘dividendo arancelario’ de $2,000. Sin embargo, hasta ahora no existe aprobación oficial para un nuevo pago.

Fallo de la Corte Suprema y devoluciones pendientes

La semana pasada, la Corte Suprema emitió una decisión 6-3 en la que determinó que los aranceles de amplio alcance impuestos por el presidente Trump eran ilegales y excedían sus facultades bajo la ley federal.

Tras el fallo, el mandatario calificó a los jueces de la mayoría como una vergüenza para la nación.

No obstante, el tribunal no abordó cómo ni cuándo se devolverían los miles de millones de dólares ya recaudados por concepto de aranceles.

Algunos demócratas han exigido reembolsos directos. El gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, han pedido devoluciones de al menos $1,700 por hogar.

Pritzker incluso envió una factura formal a la administración federal solicitando la devolución correspondiente a las familias de su estado.

“Donald Trump ha estado gravando ilegalmente tus alimentos, muebles y automóviles durante más de un año. Es hora de un reembolso”, declaró Newsom.

Estas exigencias coinciden con una propuesta promovida por el propio Trump desde el año pasado: entregar un pago de $2,000 a personas de ingresos medios y bajos utilizando el dinero recaudado por aranceles, con la intención de distribuirlos en algún momento de 2026.

¿Existe un cuarto cheque de estímulo?

Hasta la fecha, no hay aprobación del Congreso ni del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para un cuarto cheque de estímulo.

Tampoco existe una propuesta formal que establezca cómo se financiaría, quién sería elegible ni cuándo se emitirían los pagos.

Cabe recordar que durante la pandemia de COVID-19 se aprobaron tres rondas de cheques de estímulo.

El plazo final para reclamar el tercero venció el 15 de abril de 2025, y ya no es posible presentar solicitudes para ninguno de los tres pagos anteriores.

Aunque en redes sociales se especula sobre un nuevo cheque, no existe confirmación oficial. Las autoridades recomiendan cautela ante posibles rumores o intentos de fraude.

¿Qué pasa con el ‘dividendo arancelario’ de $2,000?

El presidente Trump reiteró su intención de emitir cheques de $2,000 a personas de ingresos medios y bajos antes de las elecciones intermedias de 2026.

Sin embargo, tras el fallo del 20 de febrero, el futuro de esos ingresos por aranceles quedó en duda.

En respuesta a la decisión judicial, el presidente firmó una orden ejecutiva imponiendo un arancel global bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, elevándolo posteriormente a 15%.

Esta disposición permite imponer aranceles de hasta 15% durante un máximo de 150 días para enfrentar déficits comerciales, tras lo cual se requeriría aprobación del Congreso.

Aun así, no existe orden judicial ni legislación aprobada que autorice un reembolso de los fondos recaudados ni un nuevo cheque de estímulo.

