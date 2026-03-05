Ni leche ni huevos: el alimento barato lleno de proteínas y calcio que recomiendan los médicos

Cuando se habla de alimentos muy nutritivos, la mayoría de las personas piensa en productos clásicos como los huevos, la leche o el salmón. Sin embargo, varios especialistas en nutrición señalan que hay un alimento mucho más accesible que concentra una combinación extraordinaria de nutrientes esenciales: las sardinas.

Este pequeño pescado azul, muy presente en la dieta mediterránea y en muchas cocinas del mundo, aporta proteínas de alta calidad, calcio, vitamina D, vitamina B12 y ácidos grasos omega-3. Gracias a esa combinación, muchos nutricionistas lo consideran uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional.

¿Sabías que la sardina protege tus arterias? Gracias a su combinación de EPA, DHA y Vitamina D, este pequeño pescado azul mantiene tu endotelio joven y elástico. Crédito: Shutterstock

Además de su valor nutricional, tiene otra ventaja clave: es barato, fácil de encontrar en supermercados y puede consumirse fresco o en conserva, lo que facilita incorporarlo a la dieta cotidiana.

Por qué las sardinas son tan nutritivas

Las sardinas destacan por su densidad nutricional, es decir, la cantidad de nutrientes que aportan en relación con sus calorías.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una porción de aproximadamente 100 gramos de sardinas aporta:

Proteína de alta calidad : Aportan proteínas completas que ayudan a mantener la masa muscular y reparar tejidos.

: Aportan proteínas completas que ayudan a mantener la masa muscular y reparar tejidos. Omega-3 (EPA y DHA): Estos ácidos grasos esenciales ayudan a reducir la inflamación, mejorar la salud cardiovascular y apoyar el funcionamiento del cerebro.

Estos ácidos grasos esenciales ayudan a reducir la inflamación, mejorar la salud cardiovascular y apoyar el funcionamiento del cerebro. Calcio natural: Cuando se consumen con sus espinas blandas, las sardinas aportan una gran cantidad de calcio, fundamental para los huesos.

Cuando se consumen con sus espinas blandas, las sardinas aportan una gran cantidad de calcio, fundamental para los huesos. Vitamina D : Esta vitamina es clave para la absorción del calcio y la salud del sistema inmunológico.

: Esta vitamina es clave para la absorción del calcio y la salud del sistema inmunológico. Vitamina B12 y minerales: También contienen hierro, selenio, magnesio y yodo, nutrientes esenciales para el metabolismo y el sistema nervioso.

Gracias a esta combinación, algunos especialistas afirman que una dieta basada en sardinas puede cubrir gran parte de las necesidades nutricionales del cuerpo humano.

Este alimento económico y fácil de conseguir concentra proteínas, calcio, vitamina D y omega-3, nutrientes clave para la salud. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Beneficios para la salud: un superalimento barato y accesible

Consumir sardinas con regularidad puede aportar varios beneficios respaldados por estudios nutricionales.

Salud cardiovascular: por qué es bueno para el corazón y el cerebro

Los ácidos grasos omega-3 presentes en los pescados azules se asocian con una reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y ayudan a controlar los niveles de colesterol.

Uno de los principales beneficios de este pescado está relacionado con los ácidos grasos omega-3.

La American Heart Association recomienda consumir pescado graso al menos dos veces por semana porque estos ácidos grasos ayudan a:

Reducir la inflamación.

Mejorar los niveles de colesterol.

Disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Los omega-3 también cumplen un papel importante en el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso. Crédito: Shutterstock

Diversos estudios han asociado el consumo regular de pescado azul con mejoras en la memoria y una menor probabilidad de deterioro cognitivo.

Fortalecimiento de huesos

Según la National Institutes of Health (NIH), la vitamina D facilita la absorción del calcio en el organismo, lo que contribuye a mantener huesos fuertes.

La sardina tiene calcio, vitamina D y fósforo, que contribuyen a mantener la densidad ósea y reducir el riesgo de osteoporosis.

Apoyo al cerebro y la memoria

Los omega-3 también son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso y se relacionan con mejoras en la memoria y la concentración.

Control del peso

Las sardinas aportan proteínas de alta calidad que generan mayor sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar el apetito.

Cómo incorporar sardinas a la dieta

Las sardinas tienen la ventaja de ser muy versátiles y fáciles de preparar. Se pueden consumir frescas, enlatadas o en preparaciones sencillas. Estas son algunas ideas para incluirlas en la alimentación diaria.

Tostadas mediterráneas con sardinas

Una receta rápida y nutritiva.

Ingredientes:

Pan integral.

Sardinas en aceite de oliva.

Tomate fresco.

Aceite de oliva extra virgen.

Limón.

Perejil.

La combinación de sardinas y huevo es altamente nutritiva. Crédito: Shutterstock

Preparación:

Tostar el pan.

Colocar encima las sardinas.

Añadir tomate picado, limón y perejil.

Terminar con un chorrito de aceite de oliva.

Es una opción ideal para un desayuno proteico o una cena ligera.

Ensalada de sardinas y aguacate

Ingredientes:

Sardinas en lata.

Aguacate.

Tomate cherry.

Hojas verdes.

Cebolla morada.

Aceite de oliva.

Vinagre o limón.

Preparación:

Mezclar las verduras en un bol.

Añadir las sardinas desmenuzadas.

Aliñar con aceite de oliva y limón.

Es una ensalada rica en proteínas, grasas saludables y fibra.

Pasta con sardinas estilo mediterráneo

Ingredientes:

Pasta integral.

Sardinas.

Ajo.

Tomate triturado.

Aceitunas negras.

Alcaparras.

Aceite de oliva.

Las sardinas tienen un alto perfil nutricional y ricas en calcio. Crédito: Shutterstock

Preparación:

Saltear el ajo en aceite de oliva.

Añadir tomate triturado y cocinar unos minutos.

Incorporar sardinas, aceitunas y alcaparras.

Mezclar con la pasta cocida.

Este plato combina proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

Un alimento económico y sostenible

Otro aspecto interesante de las sardinas es su bajo costo en comparación con otros pescados ricos en omega-3, como el salmón.

Además, desde el punto de vista ambiental suelen considerarse una opción más sostenible porque se reproducen rápidamente y su pesca tiene menor impacto ecológico que otras especies.

Por eso, nutricionistas y organismos internacionales recomiendan aumentar el consumo de pescados pequeños como sardinas, anchoas o caballa dentro de una dieta equilibrada.

Cuántas veces a la semana se recomienda consumir pescado

Organismos como la American Heart Association sugieren consumir pescado al menos dos veces por semana, especialmente pescados grasos ricos en omega-3.

Incluir sardinas en ese patrón alimentario puede ser una forma sencilla de mejorar la calidad nutricional de la dieta.

