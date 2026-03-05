EE.UU. y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer formalmente sus relaciones diplomáticas y consulares, un paso que marca el fin de una ruptura que se mantenía desde principios de 2019 y que se produce tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte del gobierno de Donald Trump.

El anuncio fue confirmado por el Departamento de Estado en un comunicado en el que señala que Washington y las autoridades interinas venezolanas decidieron reanudar los vínculos oficiales como parte de un marco de cooperación más amplio. La cancillería venezolana lo ratificó en un comunicado posterior.

“Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, dice el comunicado.

La nota oficial añade que la colaboración entre ambos gobiernos se enfocará en ayudar a los venezolanos a avanzar mediante un proceso gradual que permita crear las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.

“Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y trabajar con socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad”, concluye el comunicado.

Régimen venezolano confirma

Desde Caracas, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez explicó que el acuerdo fue alcanzado tras un diálogo diplomático sostenido con las autoridades estadounidenses.

En su comunicado, el Ejecutivo venezolano manifestó su disposición a abrir “una nueva etapa de diálogo constructivo”, que —según el texto— debería basarse en el respeto mutuo, la igualdad soberana entre los Estados y la cooperación entre ambos pueblos.

El régimen sostuvo además que este proceso podría fortalecer el entendimiento entre los dos países y abrir oportunidades para construir una relación positiva y de beneficio compartido. De acuerdo con la Cancillería, el acercamiento también podría tener impactos en la “felicidad social y económica del pueblo venezolano”.

La Cancillería concluyó el comunicado evocando palabras de Simón Bolívar pronunciadas en Angostura, en las que el líder independentista expresó su deseo de mantener relaciones de amistad y buena inteligencia con Estados Unidos.

Sin relaciones desde 2019

El restablecimiento de los vínculos ocurre después de que el gobierno de Trump pusiera en marcha un plan de tres fases para el futuro político de Venezuela tras la captura de Maduro. Ese esquema contempla etapas de estabilización, recuperación y transición democrática.

Dentro de ese proceso, el mandatario estadounidense ha respaldado a Delcy Rodríguez para dirigir la primera fase, centrada en estabilizar el país tras la crisis política abierta por la detención del líder chavista.

En paralelo, ambos gobiernos han iniciado conversaciones para reactivar de forma gradual sus representaciones diplomáticas. Como parte de ese esfuerzo, a finales de enero llegó a Caracas Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos, con la misión de avanzar en la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

Pocos días después, el régimen venezolano designó a Félix Plasencia como representante diplomático ante Washington.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela permanecían rotas desde 2019, cuando durante el primer mandato de Trump Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino del país.

