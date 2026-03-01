Machado anuncia que volverá a Venezuela “en las pocas semanas” para una “transición”

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció que regresará a Venezuela “en pocas semanas”, tras presentar una agenda política que definió como hoja de ruta para la transición democrática del país.

Machado explicó que el plan contempla tres objetivos principales: “fortalecer la unión de los venezolanos” surgida de las primarias y de la movilización ciudadana; consolidar un “Gran Acuerdo Nacional” que establezca consensos de gobernabilidad; y prepararse para “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

Tras detallar esa agenda, la dirigente anunció su retorno al país. “Para todo esto, voy a regresar en pocas semanas a Venezuela”, declaró.

Añadió que desea volver como lo quieren “cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero” y aseguró: “Llegaremos para abrazarnos, para trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible”.

No obstante, Machado no detalló cúando ni cómo planea entrar al país. Hace unas semanas, la líder encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que Machado debía “responder ante Venezuela”, preguntada ante un posible retorno de la opositora, aunque no quedó claró si se refería a una respuesta ante la “justicia” del régimen.

Punto irreversible

En su mensaje, Machado sostuvo que el proceso político venezolano atraviesa un punto irreversible. “El mundo hoy lo sabe: la transición a la democracia en Venezuela es indetenible”, afirmó.

También señaló que el poder actual en el país “tiene que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”.

La dirigente indicó que desde su salida de Venezuela ha desarrollado gestiones internacionales para respaldar ese proceso. Informó que sostuvo reuniones con el presidente estadounidense Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, así como con legisladores, diplomáticos y representantes de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y sectores empresariales.

Machado afirmó que en esos encuentros ha transmitido “el enorme potencial que tiene Venezuela” y la visión de “un futuro luminoso de esta Venezuela democrática”, con el objetivo de promover respaldo internacional a la transición y a la reconstrucción institucional del país.

Asimismo, agradeció al gobierno y al pueblo de Estados Unidos por su actuación tras la captura de Nicolás Maduro, y sostuvo que la justicia internacional actuó “al servicio de los pueblos y no de los tiranos”.

La opositora concluyó que su regreso responde al compromiso de acompañar el proceso político desde el país. “Muchos venezolanos arriesgaron su vida para que yo pueda estar aquí hoy y cumplirla”, afirmó al referirse a la misión que asumió tras salir de Venezuela.

