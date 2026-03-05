Gaby Spanic se molestó con quienes han criticado en redes a su hermana Daniela

Daniela Spanic publicó unos videos bailando y el material causó burlas y comparaciones con la cantante Britney Spears por su estilo “errático”. Ante los comentarios, su hermana Gaby ha reaccionado con unas contundentes declaraciones.

En una conversación con varios reporteros, la actriz venezolana recordó al público que su hermana sufrió un derrame cerebral y tuvo que pasar por unas 15 operaciones. Explicó que Daniela está bien, pero que estas son secuelas de aquel episodio y no significan que esté mal mentalmente o bajo el efecto de alguna sustancia.

Enfatizó que Daniela es una mujer independiente que vive en su propia casa con su familia, y que ella no es quién para decirle qué hacer. “Ella tiene su familia, yo tengo la mía. Yo estoy cuidando a mi padre, trabajando, yendo y viniendo. Entonces ella está resguardada en su casa”, comentó.

Los usuarios en redes sociales opinaron acerca de estos videos de la hermana de Gaby Spanic. Algunas opiniones que se leyeron fueron: “Si saben que las redes sociales son crueles, no deben subir videos para que no las critiquen”, “La gente es muy mala”, “Gaby Spanic es buena hermana”.

La protagonista de la recordada telenovela La Usurpadora habló también del caso de María Celeste Fernández, a quien acusó hace 10 años de haber puesto en riesgo en su vida al intentar envenenarla.

“Quiero que se continúe (con el caso) porque eso que dijeron en aquella época, que era mentira mía lo del envenenamiento, pero eso afectó mi carrera, la salud, tuve secuelas, que se haga justicia. Ustedes no saben lo dolorosas que han sido tantas situaciones”, agregó.

Fernández era la asistente de la artista y, según las denuncias de la actriz, la envenenó con sulfuro de amonio.

Debido a esto, la argentina pasó dos años en la cárcel de Santa Martha Acatitla en México y salió en libertad en el 2012 luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para demostrar que ella había administrado el veneno.

