Gaby Spanic negó haberse operado, al igual que muchas famosas: ‘¿Por qué me ponen en ese grupete?’

La actriz venezolana Gaby Spanic negó haberse sometido a varias cirugías estéticas, como han afirmado recientemente en redes sociales y se mostró cansada de los comentarios que hacen sobre su imagen.

“Me pusieron un cambote ahí con muchas mujeres que se han estirado la cara, la nariz, ¿entonces por qué me ponen en ese grupete? Yo no me he estirado la cara ni me he hecho la nariz, nada de eso”, dijo en declaraciones publicadas por el programa El Gordo y la Flaca.

La protagonista de exitosas telenovelas como La Usurpadora agregó: “¿Por qué me ponen y me comparan con esas personas? Que no voy a decir nombres pero por qué quieren como decir que cambié mi imagen”.

La artista indicó que se cuida y por eso se siente linda pero hay muchas cosas que han afirmado que no son ciertas. “No me he estirado la cara nunca, jamás”.

Además, explicó que quienes hacen estas afirmaciones es porque le tienen envidia. “Hay gente muy envidiosa porque ni con operación son tan lindas como yo”.

Gaby Spanic, quien hace poco estuvo en La Granja Brasil, reconoció que los tratamientos que le hacen no los paga, ya que hace intercambio.

En la entrevista sí reconoció que se hizo una reducción de sus glúteos. “Tengo menos, pero me siento muy bien para mi edad, tengo 52”, completó.

En El Gordo y la Flaca hablaron del tema y explicaron que la artista no va a reconocer las operaciones que se ha hecho. “¿Cómo tiene los labios así?”, preguntó Raúl de Molina, quien se mostró incrédulo ante las declaraciones de la venezolana.

En redes sociales, muchos reaccionaron a estas declaraciones de la famosa con mensajes como: “Gaby es hermosa, exitosa y agraciada; ella puede hacerse lo que quiera. Dios la bendiga siempre, la amamos, es una excelente persona”, “Dejen de hablar sandeces, respeten, es muy su problema si ella hace o no con su vida y su cuerpo lo que quiera”.

