Inter Miami enfrentará a Monterrey, León y Atlético San Luis en la Leagues Cup 2026

El Inter Miami CF ya conoce a sus rivales para la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, torneo que arrancará el próximo 4 de agosto con la participación de 36 equipos: 18 de la Major League Soccer y 18 de la Liga MX.

El conjunto de Florida quedó ubicado en un grupo junto a CF Monterrey, Club León y Atlético San Luis, en un sector que promete duelos de alto nivel entre clubes de ambas ligas.

Según el calendario divulgado este jueves por la organización del torneo, el Inter Miami disputará sus tres partidos de la fase de grupos en el NU Stadium, su nuevo estadio ubicado en el centro de Miami.

El equipo encabezado por Lionel Messi llega a esta edición con el objetivo de conquistar el título tras haber quedado subcampeón en 2025, cuando cayó en la final frente a Seattle Sounders FC.

Una de las principales novedades de esta edición es que tres clubes mexicanos podrán disputar partidos como locales, algo que no había ocurrido en las ediciones recientes, donde todos los encuentros se jugaban en territorio de la MLS.

