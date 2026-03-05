Trump recibió a Messi en la Casa Blanca y reveló que uno de sus hijos “es un gran fan” del argentino

El presidente Donald Trump recibió este jueves al Inter Miami y a Lionel Messi en la Casa Blanca como parte de una visita oficial del equipo por haberse coronado campeón de la Major League Soccer (MLS) en la temporada 2025.

“Es un privilegio decir lo que ningún presidente de Estados Unidos ha tenido la oportunidad de decir antes: Bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, expresó Trump durante la recepción oficial.

Durante el encuentro, Trump comentó que uno de sus hijos es un gran admirador del capitán de la selección argentina. El hijo menor del mandatario, Barron, es conocido públicamente por su afición al fútbol.

El mandatario también mencionó que su hijo no solo es fanático de Messi, sino también de Cristiano Ronaldo. “Es un gran fan tuyo, y de un caballero llamado Ronaldo”, comentó Trump. El acto incluyó un breve saludo protocolar entre Trump y el futbolista, quien lideró la representación del Inter Miami durante la ceremonia.

Beckham no asistió al evento

El copropietario del equipo y exfutbolista inglés David Beckham no participó en el evento. Según explicó un funcionario de la Casa Blanca, Beckham se encuentra actualmente en Europa asistiendo a un desfile de moda de su esposa, la diseñadora y exintegrante de las Spice Girls Victoria Beckham.

Durante la ceremonia, Trump recibió como obsequio una camiseta del Inter Miami con su nombre y el número 47 en la espalda, en referencia a su posición como el presidente número 47 en la historia de Estados Unidos.

