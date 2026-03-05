Pochettino respondió: “Claro, señor presidente”, cuando Trump le preguntó si podía ganar el Mundial 2026

A menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, Estados Unidos se prepara para disputar el certamen en casa junto a México y Canadá. El entrenador del equipo de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, aseguró que confía en las posibilidades de su selección para pelear por el título.

Así lo afirmó en una entrevista en la que dio detalles de lo que fue su diálogo con Donald Trump, presidente norteamericano.

Durante una conversación con el podcast High Performance, Pochettino compartió una anécdota sobre un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ocurrido en el sorteo del Mundial en Washington DC.

Allí, el mandatario le preguntó al entrenador si el equipo nacional podía ganar el campeonato mundial. El técnico argentino recordó su respuesta: “Claro, señor presidente”.

Según el propio Pochettino, su confianza se basa en el espíritu competitivo del deporte en territorio estadounidense. “Estamos en Estados Unidos y el sueño americano está ahí. Y siempre la cultura americana se trata de ser el primero y el número 1, aceptamos este reto porque creemos que realmente creemos que podemos ganar. Luego sabremos si podemos ganar o no, porque ello dependerá de diferentes cosas, pero creo que estamos en un lugar en el que después de un año y medio de trabajo, la gente empieza a sentir que realmente podemos ganar”, expresó el técnico del Team USA.

Mucha irregularidad en su gestión

Bajo la dirección de Pochettino, el conjunto estadounidense afrontó momentos irregulares, aunque en los últimos meses consolidó una base sólida con la que aspira a llegar lejos en el torneo.

Los anfitriones buscan lograr una actuación sin precedentes en la edición que marcará la primera vez que tres países del continente organizan juntos la máxima cita del fútbol mundial.

Desde que Pochettino asumió como entrenador de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en septiembre de 2024, el equipo disputó 18 partidos oficiales y amistosos hasta noviembre de 2025. El saldo estadístico es el siguiente: 10 triunfos, un empate y 7 derrotas (con 23 goles a favor y 20 en contra) y una efectividad del 55% de los puntos.

El conjunto norteamericano fue eliminado en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Panamá en marzo de 2025, perdió la final de la Copa Oro 2025 con México y registró grandes resultados sobre el final del año pasado con un invicto de cinco encuentros y una resonante goleada 5-1 ante la Uruguay de Marcelo Bielsa, mentor de Pochettino en Newell’s Old Boys.

