Thomas Müller sobre el fútbol en Estados Unidos y Canadá: “No tiene gran significado en la vida de las personas”

Thomas Müller, estrella de Vancouver Whitecaps en la MLS, ofreció una radiografía sobre el arraigo e impacto del fútbol en Estados Unidos y Canadá. El alemán aseguró que el deporte “no tiene gran significado” en la vida diaria de la gente.

El veterano atacante admitió en declaraciones con el medio ‘Men In Blazers’ que el fútbol no es importante para la gente en Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, reconoció que existe un gran clima de apoyo por parte de los fans en los estadios. “El fútbol aquí todavía no tiene un gran significado en la vida de la población en general. No se habla de ello en la oficina un lunes por la mañana”, dijo.

“Pero la burbuja del fútbol no es realmente tan pequeña. En el estadio, hay una atmósfera eufórica. La gente está interesada en el juego”, agregó.

En Estados Unidos, deportes como el fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey tienen más popularidad que el fútbol.

La NFL es el deporte más popular, con un 74.5 % de fans. Le sigue la NBA con 56.6 %. En tercer lugar, la MLB con 50.5 % y, en los últimos puestos, el hockey (NHL) 22.1 % y el fútbol de la MLS con 21.6 %. Se trata de la segunda “crítica” hecha por una figura alemana con respecto al fútbol en Estados Unidos.

Meses después de la llegada de Müller a la franquicia canadiense, el entrenador Jürgen Klopp criticó el modelo “pay-to-play”, donde los jóvenes deben pagar para jugar en academias. Un hecho que, según su perspectiva, limita el desarrollo de jóvenes promesas.

Müller llegó a Vancouver Whitecaps en agosto de 2025 como agente libre tras una carrera exitosa en el Bayern de Múnich de Alemania. En su primer año llegó a la final de la MLS, donde cayó con el Inter Miami de Lionel Messi.

Las declaraciones de Müller se dan antes de que Vancouver Whitecaps viaje a Portland para enfrentarse a los Timbers el próximo sábado 7 de marzo, en la jornada 3 de la MLS.



