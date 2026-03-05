Irán advierte que EE.UU. “lamentará amargamente” el hundimiento de su buque

El gobierno de Irán calificó de “atrocidad” el hundimiento de un buque de guerra de su Armada por parte de un submarino de los Estados Unidos, el cual resultó en la muerte de más de 80 marinos iraníes.

Tras este hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Abbas Aragchi, emitió una advertencia directa a Estados Unidos sobre las consecuencias globales de este hundimiento.

“Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 3.200 kilómetros de las costas de Irán. La fragata Dena, embarcada por la Armada de la India con casi 130 marineros a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso”, señaló el diplomático. “Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado”.

Según las autoridades iraníes, la fragata Dena se encontraba a 1,988 millas (3,200 kilómetros) de las costas de Irán al momento del impacto. El navío transportaba a casi 130 tripulantes cuando fue torpedead, informó Los Angeles Times.

Advertencia a grupos separatistas

En el marco de la escalada bélica, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, envió un mensaje a las organizaciones disidentes. Aseguró que las Fuerzas Armadas indicaron que mantienen la vigilancia operativa y no permitirán acciones internas que aprovechen el conflicto actual.

“Los grupos separatistas no deberían confundir la situación actual con una oportunidad. Mostraremos tolerancia cero hacia ellos, y nuestras Fuerzas Armadas mantienen el control total sobre el asunto”, afirmó Lariyani.

Como parte de sus acciones militares recientes, Irán confirmó el bombardeo de posiciones opositoras fuera de sus fronteras. La Base Jatam al Anbiya informó, a través de la agencia estatal IRNA, sobre el uso de proyectiles contra instalaciones de los grupos Komala y el Partido Democrático Kurdo en territorio iraquí.

“Hemos atacado los cuarteles de grupos kurdos opositores en el Kurdistán iraquí con tres misiles”, precisó la comandancia central iraní.

