EE.UU. hundió buque de guerra iraní en el Océano Índico, confirmó el Pentágono

Un submarino estadounidense hundió un navío de guerra iraní en aguas del Océano Índico, marcando un hito en las operaciones navales de Washington que no se registraba desde la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó la ejecución de la maniobra mediante el uso de un torpedo en las costas de Sri Lanka, quienes confirmaron el rescate de 32 personas, aunque también precisaron que existen víctimas mortales, cuya cantidad no se ha dado a conocer.

Aumento de ataques de EE.UU. a Irán

En paralelo a las acciones navales, Israel y Estados Unidos incrementaron los ataques aéreos contra símbolos de poder en territorio iraní. Israel informó haber atacado edificios asociados con el Basij, la fuerza voluntaria de la Guardia Revolucionaria de Irán, indicó The Associated Press.

La respuesta de Teherán ante la expansión de la guerra ha sido la promesa de destruir por completo la infraestructura económica y militar en toda la región de Oriente Medio. Esta escalada ha provocado ataques cruzados donde Irán ha disparado proyectiles contra Israel, Kuwait y Baréin, mientras que las fuerzas israelíes mantienen ofensivas constantes contra posiciones del grupo militante Hezbolá en el Líbano.

Más de 1,000 muertos en Irán

El conflicto, que entra en su quinto día, arroja cifras críticas con más de 1,000 muertos en Irán y decenas en el Líbano. Las hostilidades han interrumpido el suministro mundial de petróleo y gas, han paralizado el transporte marítimo internacional y han dejado varados a cientos de miles de viajeros en todo Oriente Medio.

Además, el gobierno de Turquía reportó que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico iraní antes de que este lograra ingresar a su espacio aéreo. Debido a la intensidad de los combates, la televisión estatal iraní confirmó la suspensión de las ceremonias de duelo por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido durante el conflicto.

