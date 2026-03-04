Fracasa en el Senado intento de restringir los ataques de Trump contra Irán

El Senado de Estados Unidos, controlado por el Partido Republicano, bloqueó este miércoles un intento legislativo para restringir la capacidad del presidente Donald Trump de ordenar nuevos ataques contra Irán sin autorización del Congreso, en medio de la escalada militar iniciada por Washington junto a Israel.

La propuesta, que fracasó con 47 votos a favor y 53 en contra, buscaba impedir que el mandatario ampliara las operaciones militares sin el visto bueno del Capitolio y representaba la primera prueba formal sobre la disposición del Congreso a limitar la campaña iniciada por la Casa Blanca.

La resolución fue promovida por el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, quien invocó la Resolución de Poderes de Guerra de 1973 para intentar obligar al Congreso a reafirmar su autoridad constitucional para declarar la guerra.

En la votación, todos los demócratas apoyaron la medida excepto el senador por Pensilvania John Fetterman, quien argumentó que limitar al presidente mientras se desarrolla una operación militar enviaría una señal equivocada.

Del lado republicano, solo el senador Rand Paul, de Kentucky, rompió filas y votó a favor de la resolución.

Una discusión similar se espera en la Cámara de Representantes, donde otra resolución basada en los poderes de guerra podría votarse el jueves. Se espera que también fracase debido a la leve mayoría republicana.

Apoyos y condenas

Mientras algunos demócratas buscaban frenar la ampliación del conflicto, varios republicanos respaldaron la ofensiva militar.

El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham defendió la continuidad de la campaña aérea conjunta con Israel y afirmó que Estados Unidos debería “dejar que termine el trabajo”.

Por su parte, el senador Rubén Gallego (demócrata por Arizona) lamentó el fracaso de la votación.

“El público estadounidense ha sido muy claro al afirmar que no queremos otra guerra eterna. Esta votación debería haber dejado claro que estamos de su lado”, dijo en un comunicado.

El debate en el Capitolio ocurrió el mismo día que la Casa Blanca no descartó la posibilidad de desplegar tropas terrestres como parte de la ofensiva contra Irán.

La iniciativa surgió un día después de que funcionarios de la administración Trump informaran a los legisladores sobre las razones detrás de los ataques contra Irán.

