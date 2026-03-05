Llamadas a 911 por salud mental en Nueva York: Ayuntamiento pide “información clara” a alcaldía de Mamdani

Miembros del Concejo Municipal de Nueva York se enfrentaron ayer con la administración del alcalde Zohran Mamdani por el alcance limitado de la información publicada sobre emergencias de salud mental.

Los legisladores exigieron a la alcaldía una mayor transparencia en los informes. La concejal Lynn Schulman (demócrata por Queens) propuso una legislación que obligue a la alcaldía a publicar datos trimestrales detallados sobre cada llamada al 911 marcada como emergencia de salud mental, en lugar del informe general que se publica anualmente.

La legislación busca comprender mejor la dinámica que lleva a los habitantes de la ciudad a hospitales, albergues, calles y cárceles sin recibir el tratamiento adecuado, comentó New York Post.

“No podemos mejorar lo que no medimos”, declaró Schulman en una audiencia de supervisión el miércoles. La concejal quiere profundizar en las acciones de equipos como la División de Respuesta a Emergencias de Salud Conductual (B-HEARD), un programa lanzado por el ex alcalde Eric Adams en 2021 que conecta a técnicos de emergencias médicas con profesionales para atender ciertas llamadas al 911 relacionadas con la salud mental.

En esas respuestas se incluiría información como la hora y la fecha de la llamada, su ubicación geográfica, si se envió un equipo B-HEARD y cómo respondió, además del resultado final, “Si realmente queremos construir un sistema de respuesta a crisis centrado en la salud pública, necesitamos información clara y accesible sobre dónde funciona B-HEARD, dónde no y por qué”, afirmó Schulman.

Una auditoría realizada el año pasado por la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York determinó que el programa piloto de Adams tenía un rendimiento deficiente. Incluso cuando los equipos B-HEARD cumplían los requisitos para responder a una crisis de salud mental, sólo atendieron el 65% de las veces, según el informe. La causa del bajo rendimiento es difícil de discernir dada la cantidad actual de datos B-HEARD que se rastrean, señaló la oficina del contralor.

Laquisha Grant, subdirectora ejecutiva de la Oficina de Salud Mental Comunitaria de la Alcaldía (OCHM), prometió durante la audiencia del miércoles que los informes B-HEARD se publicarían con mayor frecuencia bajo el mandato de Mamdani.

Pero Grant desvió las peticiones de informes más detallados, citando “problemas operativos y legales significativos con los requisitos de presentación de informes del proyecto de ley tal como están redactados”.

“Los puntos de datos requeridos, incluida la ubicación precisa, podrían fácilmente conectarse y rastrearse hasta las personas, especialmente en edificios residenciales, exponiendo la identidad de los neoyorquinos durante sus momentos más privados y sensibles”, afirmó Grant, añadiendo que algunos de los datos podrían estar protegidos por la ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) de 1996.

La concejal Tiffany Cabán, presidenta del Comité de Salud Mental y Abuso de Sustancias, contraatacó, afirmando que otras ciudades -citando el programa START de Denver– han logrado publicar datos sólidos de respuesta a crisis sin violar la privacidad de los pacientes.

“Están recopilando muchos más datos y no están violando los derechos de las personas bajo la ley HIPAA”, declaró Cabán, considerada socialista de Queens; “y los datos que están recopilando les permiten obtener resultados mejores y más efectivos”. “Seguiremos teniendo resultados inferiores a los esperados si no empezamos a obtener esos datos. Es fundamental”, recalcó.

En paralelo, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) del alcalde Zohran Mamdani ha estado bajo escrutinio del Concejo Municipal después de que al menos 19 neoyorquinos murieran en las calles durante la reciente ola de frío extremo, 15 de ellos por hipotermia. La mayoría, según la ciudad, tuvieron algún contacto con el DHS a lo largo de su vida.

Posteriormente el alcalde anunció el regreso de las redadas para recoger a personas sin hogar, revirtiendo su postura anterior contra esos operativos. La semana pasada Mamdani designó a Erin Dalton para dirigir el Departamento de Servicios Sociales (DSS), tars la renuncia de Molly Wasow, quien había sido nombrada por Adams.

