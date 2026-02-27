Mamdani nombra a Erin Dalton para dirigir Servicios Sociales de NYC en medio de críticas por muertes durante ola de frío

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el miércoles la designación de Erin Dalton como nueva comisionada del Departamento de Servicios Sociales, en momentos en que la agencia enfrenta cuestionamientos por la muerte de personas en situación de calle durante la reciente ola de frío, informó el Daily News.

Dalton, quien dirigió el Departamento de Servicios Humanos del condado de Allegheny, en Pittsburgh, asumirá el cargo el lunes.

El Departamento de Servicios Sociales supervisa tanto el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar como la Administración de Recursos Humanos.

Al menos 19 neoyorquinos fallecieron en las calles durante el período de bajas temperaturas, 15 de ellos por hipotermia.

De acuerdo con datos de la ciudad citados por el medio, la mayoría tuvo algún contacto con el sistema de atención a personas sin hogar a lo largo de su vida.

La tormenta del 22 y 23 de febrero se convirtió en una de las 10 más intensas registradas en el área triestatal. En Central Park se acumularon 19.7 pulgadas de nieve; Newark registró 27.1 pulgadas e Islip, en Long Island, alcanzó 29.1 pulgadas, un récord local.

En varias zonas del condado Suffolk se superaron las 30 pulgadas.

En Long Island, al menos seis personas murieron en relación con la tormenta más reciente. Tres fallecieron en el condado Nassau mientras paleaban nieve, todos por problemas cardíacos.

Otras dos personas murieron a la intemperie en Suffolk tras sufrir ataques cardíacos, y un hombre fue hallado enterrado en la nieve en Deer Park. Las autoridades investigan ese caso, aunque no creen que se trate de un hecho criminal.

A principios de año, otras seis personas murieron en Long Island por causas vinculadas a la nieve y el frío. Además, la tormenta Fern, del 25 de enero, dejó al menos 25 muertes progresivas en la ciudad de Nueva York, en un contexto de hielo acumulado y temperaturas extremas durante semanas.

Expertos médicos advierten que la hipotermia —cuando la temperatura corporal desciende por debajo de 95°F (35°C)— puede desarrollarse rápidamente en condiciones de frío intenso, y que la congelación puede afectar la piel expuesta en apenas 15 a 30 minutos, especialmente cuando la sensación térmica baja por efecto del viento.

Tras las muertes, el alcalde Mamdani anunció el restablecimiento de redadas en campamentos de personas sin hogar, revirtiendo su postura anterior contraria a esa práctica, señaló el Daily News.

En un comunicado oficial, defendió la trayectoria de Dalton.

“Ha dedicado décadas a demostrar que el gobierno puede y debe trabajar mejor para quienes más dependen de él. Ha ampliado el acceso a la vivienda, fortalecido los servicios sociales y protegido a nuestros vecinos más vulnerables”, afirmó Mamdani.

Durante su gestión en Pensilvania, la funcionaria impulsó programas para reducir la indigencia en las calles y ampliar la asistencia a personas que viven en tiendas de campaña y campamentos al aire libre, un enfoque que el alcalde busca aplicar en Nueva York.

“Estoy profundamente agradecida por la oportunidad de servir a la gente de la ciudad de Nueva York y promover la agenda de asequibilidad y seguridad comunitaria del alcalde Mamdani”, declaró.

Dalton, sin embargo, enfrentó cuestionamientos por la implementación de un algoritmo de inteligencia artificial en el sistema de bienestar infantil que señalaba de manera desproporcionada a niños negros para investigaciones de seguimiento, de acuerdo con reportes de The Associated Pres.

Dalton sustituye a Molly Wasow Park, quien presentó su renuncia después de que se le informara que no continuaría en el cargo bajo la administración de Mamdani.

Sigue leyendo:

• 6 muertos dejó la nevada histórica en Long Island, Nueva York

• Alerta en Nueva York: 15 pulgadas de nieve sobre techos elevan riesgo de filtraciones y colapsos

• Tras la nevada siguen los riesgos en las calles de Nueva York: hielo y charcos fríos