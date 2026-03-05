Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 5 de marzo

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este jueves? Para empezar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar será de 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 96% durante el día y del 98% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 26% durante el día y del 26% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:24 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:51 h. En total habrá 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas e intermitentes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 39 y los 43 grados Fahrenheit (4 y 6 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 45% por la mañana, 80% por la tarde y 45% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.