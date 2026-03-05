Pam Bondi es citada a testificar ante el Congreso por el caso Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una moción oficial para citar a la fiscal general, Pam Bondi a que testifique sobre la gestión de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en medio de una investigación legislativa que busca transparencia sobre los documentos en posesión del Departamento de Justicia.

La resolución fue aprobada con un resultado de 24 votos a favor y 19 en contra, cuyo aspecto más relevante fue la formación de una coalición entre legisladores demócratas y cinco miembros del partido republicano. Los representantes republicanos que apoyaron la citación fueron Nancy Mace, quien presentó la moción, Tim Burchett, Lauren Boebert, Michael Cloud y Scott Perry, informó ABC News.

“El pueblo estadounidense quiere respuestas sobre los archivos de Epstein, y nosotros también”, apuntó Mace, en una postura alineada con la del representante demócrata Ro Khanna, quien señaló que pueden responsabilizar a la clase de Epstein si están (los republicanos) dispuestos a “cruzar el pasillo y construir una coalición de responsabilidad”.

Cuestionamientos al Departamento de Justicia

La citación responde a las críticas recibidas por el manejo de la información del caso, con fallas detectadas como la filtración accidental de identidades de sobrevivientes y la eliminación de nombres de presuntos implicados en delitos dentro de los documentos públicos sin que el Departamento de Justicia haya ofrecido una explicación técnica al respecto.

En comparecencias previas, Bondi evitó profundizar en la gestión de los expedientes y centró su discurso en otros temas gubernamentales. Durante una audiencia en febrero ante el Comité Judicial, la funcionaria protagonizó un altercado con el representante Jamie Raskin, a quien le dijo: “Eres un abogado fracasado. Ni siquiera eres abogado”.

Tras la aprobación de esta moción, la fiscal general está obligada a presentar testimonio ante los legisladores para esclarecer las dudas sobre la custodia y divulgación de los archivos de la red de tráfico sexual.

