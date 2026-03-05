Podrían quitarte la casa de tus padres si ellos fallecen y deben a Medicare

Muchas familias en Estados Unidos descubren demasiado tarde que una deuda médica cubierta por programas públicos puede afectar la herencia familiar. En ciertos casos, cuando una persona recibe ayuda para pagar cuidados médicos de largo plazo, el gobierno puede intentar recuperar parte de ese dinero después de su fallecimiento, incluso a través de bienes como la vivienda.

Un programa que cubre gastos cuando se agotan los ahorros

El programa Medicaid ayuda a pagar servicios médicos para personas con recursos limitados, incluyendo cuidados de largo plazo como estancias en hogares de ancianos. Este tipo de atención puede ser extremadamente costosa en Estados Unidos.

Los gastos de un centro de cuidado especializado pueden alcanzar varios miles de dólares al mes. Con el paso de los años, esos costos pueden superar fácilmente los $100,000, dependiendo del estado y del tipo de atención médica requerida.

Cuando una persona cumple con los requisitos financieros, Medicaid puede cubrir esos gastos. Sin embargo, la ley federal establece que los estados deben intentar recuperar ciertos costos después de la muerte del beneficiario.

Qué es la recuperación del patrimonio

El proceso se conoce como recuperación del patrimonio o estate recovery.

Este mecanismo permite a los estados presentar reclamaciones sobre los bienes de una persona fallecida para recuperar parte del dinero gastado en servicios médicos cubiertos por Medicaid.

Las normas federales obligan a los estados a intentar recuperar gastos asociados con servicios médicos recibidos después de que el beneficiario cumplió 55 años, especialmente aquellos relacionados con cuidados de largo plazo.

La reclamación normalmente ocurre después del fallecimiento del beneficiario, cuando el estado presenta un reclamo contra su patrimonio.

La vivienda suele ser el bien más valioso

En muchos casos, el activo más valioso que queda en el patrimonio de una persona es su casa.

Incluso si la vivienda está completamente pagada, sigue siendo considerada parte del patrimonio.

Por esa razón, las propiedades suelen ser uno de los principales bienes que los estados buscan para recuperar gastos médicos.

Muchas familias creen que dejar la casa en un testamento a los hijos evitará este tipo de reclamaciones, pero la recuperación del patrimonio funciona bajo reglas diferentes a las leyes de herencia.

Esto significa que un testamento no necesariamente impide que el estado intente recuperar el dinero.

Por qué ocurre esta situación

Cuando una persona necesita cuidados médicos de largo plazo durante varios años, es común que sus ahorros se agoten primero.

Para cuando el beneficiario fallece, las cuentas bancarias y otros activos suelen haberse utilizado para pagar gastos médicos o de vida.

En muchos casos, la vivienda termina siendo el único bien significativo que queda, lo que la convierte en el principal objetivo para recuperar parte de los gastos cubiertos por Medicaid.

Algunas estrategias legales para proteger la propiedad

Algunas familias buscan proteger sus bienes utilizando estructuras legales específicas, como los fideicomisos irrevocables.

Este tipo de fideicomiso transfiere la propiedad de ciertos bienes, como una casa, a una estructura legal separada.

Una vez que el activo se coloca dentro del fideicomiso, generalmente ya no pertenece directamente a la persona.

Si la vivienda se vende posteriormente, el dinero obtenido suele permanecer dentro del fideicomiso.

Sin embargo, expertos advierten que este tipo de planificación debe hacerse correctamente, ya que errores en la redacción del fideicomiso podrían dejar la propiedad expuesta a reclamaciones del estado.

Una situación que muchas familias descubren demasiado tarde

En muchos casos, las familias solo se enteran de las reglas de recuperación del patrimonio después de que el programa Medicaid ya ha cubierto años de cuidados médicos.

Por esa razón, especialistas en planificación financiera y patrimonial suelen recomendar informarse con anticipación sobre las reglas del programa y buscar asesoría profesional para evitar sorpresas que puedan afectar la herencia familiar.

Sigue leyendo:

– Comprar casa en 2026 exige miles de dólares más al año por tasas altas

– Siete movimientos inteligentes para pagar menos impuestos en 2026 (y empezar desde hoy)

– ¿Se acerca otra subida de tasas? Así impactaría tu tarjeta, tu hipoteca y tu préstamo de auto