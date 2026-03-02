Siete movimientos inteligentes para pagar menos impuestos en 2026 (y empezar desde hoy)

Estamos en plena temporada de declaraciones y, como cada año, el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) recordó que planificar con anticipación siempre es una clave para reducir de forma legal los impuestos que tendrás que pagar en tu próxima declaración.

Este dato no es menor en un momento en el que puedes aspirar a una deducción estándar más alta para 2026 y límites actualizados en cuentas con ventajas fiscales. Para aprovechar estos beneficios existen movimientos concretos para pagar menos impuestos y proteger el ingreso familiar. La clave, según el IRS, es actuar “antes de que termine el año fiscal”:

1) Ajustar la retención en el Formulario W-4

Revisar la retención evita sorpresas y multas. El IRS señala que “los contribuyentes deben revisar su retención al menos una vez al año”, especialmente si hubo factores como cambio de empleo, matrimonio o nacimiento de algún hijo.

En su guía oficial, el IRS indica que actualizar el Formulario W-4 permite que el empleador retenga el monto correcto y reduzca pagos excesivos o adeudos inesperados (IRS, Withholding Estimator, 2026).

Qué hacer:

Usar la herramienta gratuita Withholding Estimator del IRS

Ajustar dependientes y créditos estimados

Considerar ingresos adicionales (trabajo independiente)

2) Aprovechar la deducción estándar 2026

Para el año fiscal 2026, la deducción estándar federal aumentó respecto al año pasado, de acuerdo datos del IRS. Esto reduce el ingreso sujeto a impuesto para millones de hogares.

La publicación 17 del IRS explica que “la deducción estándar reduce su ingreso imponible”, lo que puede disminuir directamente la factura final.

Ejemplo:

Declaración individual: deducción superior a la del año previo

Matrimonios que presentan en conjunto: beneficio mayor por inflación ajustada

Fuente: IRS Publication 17 (2026); AARP Impuestos 2026

3) Incrementar aportaciones a 401(k) o IRA

Las cuentas de retiro con ventajas fiscales continúan como uno de los mecanismos más efectivos para pagar menos impuestos en 2026.

Según el IRS, “las contribuciones a planes tradicionales como 401(k) pueden reducir el ingreso tributable del año en curso”.

Los límites de contribución para 2026 fueron ajustados por inflación. Aportar el máximo permitido puede significar miles de dólares menos en ingreso gravable.

Ventajas:

Reducción inmediata de ingreso sujeto a impuestos

Crecimiento diferido de impuestos

Beneficio adicional para mayores de 50 años (contribución “catch-up”)

Fuente: IRS – Retirement Plans FAQs (2026).

4) Usar una Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA)

Las HSA ofrecen una triple ventaja fiscal: aportación deducible, crecimiento libre de impuestos y retiros libres para gastos médicos calificados.

El IRS explica que “las contribuciones a una HSA son deducibles incluso si no detalla deducciones”.

Para familias con planes médicos de deducible alto, esta herramienta puede permite acceder a una reducción fiscal relevante.

Fuente: IRS Publication 969 – Health Savings Accounts (2026).

5) Reclamar créditos fiscales poco aprovechados

Los créditos reducen el impuesto a pagar dólar por dólar. Entre los más relevantes:

El IRS sostiene que “los créditos fiscales pueden reducir significativamente el impuesto adeudado y en algunos casos generar un reembolso”. Para la comunidad hispana con ingresos moderados, el EITC representa uno de los beneficios más potentes.

Fuente: IRS – Credits and Deductions for Individuals (2026).

6) Organizar gastos deducibles y documentación

Aunque la mayoría de los contribuyentes recurre a una deducción estándar por cuestiones de simplificación en el trámite, algunos contribuyentes pueden beneficiarse al detallar deducciones si superan ese umbral.

TurboTax señala en su guía en español que “muchos contribuyentes pasan por alto deducciones comunes que podrían aumentar su reembolso”.

Entre estos casos incluyen:

Intereses hipotecarios

Donaciones caritativas

Gastos médicos que excedan el porcentaje permitido del ingreso ajustado

Fuente: TurboTax – Deducciones más pasadas por alto (2026).

7) Planificar ingresos adicionales o trabajo independiente

Quienes tienen ingresos adicionales por trabajos por cuenta propia deben considerar pagos estimados trimestrales. El IRS advierte que “si no paga suficiente impuesto durante el año, puede enfrentar una multa”, incluso si recibe reembolso posterior.

Separar fondos para impuestos y deducir gastos legítimos del negocio es clave para evitar penalizaciones.

Fuente: IRS – Estimated Taxes (2026).

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo pagar menos impuestos en 2026

¿Cuál es la forma más rápida de reducir impuestos legalmente?

Aumentar aportaciones a cuentas 401(k) o IRA tradicionales puede disminuir el ingreso gravable de inmediato.

¿La deducción estándar subió en 2026?

Sí. Fue ajustada por inflación, según datos del IRS

¿Las HSA realmente reducen impuestos?

Sí. Las aportaciones son deducibles y los retiros para gastos médicos calificados no pagan impuestos.

¿Qué pasa si no ajusto mi W-4?

Podría retenerse demasiado o muy poco, lo que generaría saldo pendiente o multa.

¿Los créditos fiscales son mejores que las deducciones?

Sí. Los créditos reducen el impuesto directamente dólar por dólar.

Conclusión

Pagar menos impuestos en 2026 no requiere estrategias agresivas ni riesgos legales, sino planificación informada y uso correcto de herramientas disponibles. El IRS insiste en que la preparación anticipada es clave.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, comprender créditos, deducciones y aportaciones a cuentas con ventajas fiscales puede significar la diferencia entre estrés financiero y estabilidad.

Tomar acción hoy permite que el próximo año fiscal llegue con menos sorpresas y mayor control sobre el ingreso familiar.

