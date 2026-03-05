Rechazo a nueva prisión de la Patrulla Fronteriza en Nueva York: líder Schumer y senadora Gillibran presionan

La Patrulla Fronteriza, una división de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), planea un nueva prisión en el estado de Nueva York, desatando críticas en Rochester, a las que se suman el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, así como la senadora Kirsten Gillibrand y el representante Joe Morelle, del Distrito 25 federal.

“La falta de transparencia por parte de la Patrulla Fronteriza de la administración Trump sobre lo que están haciendo en Rochester para establecer un centro de detención justo en medio de un edificio federal de Keating es inaceptable”, expresó Schumer.

El líder de la minoría en el Senado reclamó que no se ha permitido a la comunidad opinar sobre el proyecto del gobierno del presidente Donald Trump.

“No ha habido comunicación, ni periodo de comentarios públicos, y los líderes locales ni siquiera pueden obtener detalles básicos sobre sus planes”, lamentó. “Necesitamos respuestas ya, nada de secretismo. Colocar un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en un edificio con un gran tribunal federal, una guardería, y tantos otros servicios vitales es inapropiado y prácticamente sin precedentes”.

El proyecto de CBP es construir un centro de detención dentro del edificio federal Kenneth B. Keating de Rochester, pero ahora Schumer, Gillibrand y Morelle enviaron una carta a CBP y a la Administración de Servicios Generales (GSA) para exigir que suspendan sus planes, debido a la falta de transparencia.

“Nos oponemos rotundamente a que la Patrulla Fronteriza instale celdas de detención en el centro de Rochester, a pasos de una guardería y rodeadas de viviendas y negocios”, declaró el congresista Morelle. “Donald Trump tiene la costumbre de crear y agravar situaciones conflictivas y luego obligar a las comunidades a lidiar con las consecuencias, y Rochester no será utilizada como escenario para la agenda política imprudente de esta administración”.

La senadora Gillibrand alertó que CBP pretende operar el centro de detención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, acusando que el proyecto “representa una clara desviación de las normas operativas de los tribunales federales”.

“Esta acción es profundamente preocupante y debe revertirse por el bien de todos los residentes y funcionarios de Rochester que han alzado su voz en contra de esta iniciativa desafortunada”, expresó. “Las agencias federales tienen la obligación de garantizar que las decisiones importantes se tomen con cuidado y responsabilidad. Mis electores y las partes interesadas de la zona han expresado su profunda preocupación por las condiciones en los centros de detención de inmigrantes del DHS y la incapacidad de la agencia para atender adecuadamente a las personas bajo su custodia”.