Chileno se declara culpable por robo a casa de Patrick Mahomes, Travis Kelce, Joe Burrow y Luka Doncic

El pasado miércoles por la tarde, un tribunal federal de Tennessee fue testigo de cómo un ciudadano chileno identificado como Alexander Esteban Huaiquil Chávez se declaró culpable de los robos a las casas de estrellas del deporte de Estados Unidos.

De acuerdo con la cadena ESPN, Chávez admitió su cuota de culpabilidad por los cargos de transporte interestatal de bienes robados, según documentos judiciales.

Al ciudadano de nacionalidad chilena se le acusa de ser responsable de los robos a las residencias de Joe Burrow (NFL), Luka Doncic (NBA), Ja Morant (NBA) y Bobby Portis (NBA).

Huaiquil Chávez será sentenciado el 11 de junio y deberá pagar dos años de prisión gracias a un acuerdo de culpabilidad que se firmó con la fiscalía.

El pasado 10 de enero de 2025, fueron arrestados en Ohio en un control de tráfico siete hombres de nacionalidad chilena mientras conducían una Chevrolet Trailblazer negra de 2021 con placas de Florida.

En las denuncias en contra de estos ciudadanos, se les responsabiliza por los robos a las casas de Burrow, Mahomes, Kelce, Bobby Portis y un jugador de fútbol americano anónimo de los Tampa Bay Buccaneers.

También con los hurtos cometidos en la residencia de Luka Dončić de Los Angeles Lakers (entonces con los Dallas Mavericks), Tyler Seguin de los Dallas Stars y Mike Conley de Minnesota Timberwolves.

Asimismo, con el robo en el que se llevaron aproximadamente un millón de dólares en joyas, relojes y bolsos de lujo de la casa de Ja Morant, jugador de los Memphis Grizzlies, mientras los Grizzlies jugaban contra los Golden State Warriors el 19 de diciembre.

Los robos a casas de deportistas famosos se han vuelto tendencia en Estados Unidos. Hace unos días, la casa del boxeador mexicoamericano Ryan García sufrió un intento de hurto en Los Ángeles.

En julio de 2025, el lanzador estrella de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, fue víctima de un escenario similar cuando tres sospechosos rompieron ventanas e intentaron entrar a su residencia.

En noviembre, un grupo de ladrones entró a la casa del jugador de Cleveland Browns Shedeur Sanders y se llevó $200,000 dólares.

En diciembre, la leyenda de UFC, Henry Cejudo, sufrió el robo de uno de sus cinturones dentro de su residencia.



