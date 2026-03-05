United Airlines endurece reglas a bordo: multas y expulsión para pasajeros que reproduzcan audio sin auriculares

Las reglas de convivencia a bordo de los aviones siguen endureciéndose en Estados Unidos. La aerolínea United Airlines anunció una actualización de su contrato de transporte que introduce sanciones severas para los pasajeros que reproduzcan música, videos u otro contenido con sonido sin utilizar auriculares durante el vuelo.

La modificación, que comenzó a aplicarse discretamente el viernes pasado, busca responder a un problema cada vez más frecuente en los viajes comerciales: el uso de dispositivos electrónicos con volumen audible para otros pasajeros. Según informó la cadena CBS News, la compañía podrá incluso expulsar de la aeronave, prohibir futuros vuelos o exigir el pago de gastos ocasionados a quienes incumplan esta nueva normativa.

La medida representa un cambio significativo en la política de convivencia dentro de las cabinas, donde las aerolíneas suelen limitarse a recomendaciones o advertencias informales. En este caso, la empresa optó por incluir el uso obligatorio de auriculares dentro de las causales formales para negar transporte a un pasajero.

Una nueva regla con consecuencias económicas

El cambio forma parte del contrato de transporte de la compañía, el documento que establece las condiciones legales bajo las cuales los pasajeros pueden volar. Dentro de ese marco, la aerolínea agregó una cláusula específica que prohíbe reproducir contenido de audio o video sin auriculares.

De acuerdo con el texto actualizado, cualquier pasajero que ignore esta regla podría enfrentar sanciones que van desde advertencias hasta la expulsión definitiva de la aerolínea.

Además, la empresa se reserva el derecho de exigir compensación económica por los gastos o pérdidas que su comportamiento pueda ocasionar. Esto incluye posibles retrasos, intervenciones del personal de seguridad o cambios operativos provocados por incidentes relacionados con el pasajero.

En términos prácticos, esto significa que una conducta aparentemente menor, como ver un video o escuchar música sin auriculares, podría derivar en consecuencias financieras y restricciones para viajar con la compañía en el futuro.

Especialistas en aviación consideran que este tipo de medidas responde al aumento de conflictos entre pasajeros en vuelos comerciales, un fenómeno que se ha vuelto más visible desde la pandemia y el crecimiento del tráfico aéreo.

Los pasajeros deberán usar en todo momento auriculares en todos los vuelos de United Airlines si reproducen algún video o audio durante su viaje; quien incumpla, podría enfrentar una sanción severa. (Foto: Shutterstock)

El experto en viajes Scott Keyes, fundador de la plataforma de ofertas aéreas Going (conocida anteriormente como Scott’s Cheap Flights), explicó que ninguna otra aerolínea importante de EE.UU. ha establecido sanciones tan claras por este tipo de comportamiento.

En declaraciones recogidas por CBS News, Keyes señaló que la mayoría de las aerolíneas simplemente incentiva el uso de auriculares como una norma de cortesía. Sin embargo, rara vez se menciona explícitamente que el incumplimiento pueda llevar a la expulsión del avión.

“El problema aparece cuando algunos pasajeros reproducen contenido a volumen alto y generan molestias para el resto de los viajeros”, indicó el especialista. Según su análisis, la mayoría de los usuarios ya adopta el uso de auriculares como parte del comportamiento esperado durante un vuelo.

En ese contexto, la decisión de United Airlines se interpreta como un intento de formalizar una regla de convivencia que hasta ahora se basaba principalmente en normas sociales.

Auriculares gratuitos si el pasajero los olvidó

Para evitar conflictos o situaciones incómodas, la aerolínea también contempla alternativas. En su sitio web oficial, United Airlines informa que los pasajeros que olviden sus auriculares podrán solicitar unos de cortesía si la tripulación dispone de ellos durante el vuelo.

“Si olvidas tus auriculares para el vuelo, si hay disponibles, puedes pedir unos gratis”, señala el portal de la compañía.

Esta opción busca reducir la probabilidad de sanciones por descuido o error, aunque no elimina la obligación principal: cualquier contenido audiovisual debe reproducirse utilizando auriculares personales.

Reglas más amplias sobre comportamiento en cabina

El endurecimiento de las normas no se limita únicamente al uso de dispositivos electrónicos. La política forma parte de un conjunto más amplio de reglas de conducta que regulan la convivencia dentro de los vuelos comerciales.

En su contrato de transporte, específicamente bajo la denominada Regla 21, United Airlines establece que puede negar el embarque o expulsar a pasajeros cuya conducta afecte la seguridad o la tranquilidad de otros viajeros o de la tripulación.

Entre las situaciones contempladas se incluyen comportamientos violentos o disruptivos, negarse a seguir instrucciones de la tripulación, viajar descalzo o con vestimenta considerada inapropiada para el vuelo, o generar condiciones de mal olor que afecten al resto de los ocupantes —con excepciones en casos de discapacidad.

El reglamento también mantiene la prohibición de realizar llamadas de voz o videollamadas una vez que las puertas de la aeronave han sido cerradas, durante el rodaje previo al despegue o mientras el avión se encuentra en vuelo.

Estas disposiciones buscan mantener un ambiente controlado dentro de la cabina, donde el espacio reducido y la duración de los trayectos pueden amplificar cualquier conflicto entre pasajeros.

El impacto en la experiencia de viaje

La actualización de las normas refleja un cambio más amplio en la industria aérea, que en los últimos años ha reforzado sus políticas de comportamiento a bordo para reducir incidentes y mejorar la experiencia de viaje.

Con millones de pasajeros transportados cada año, incluso pequeñas molestias, como el ruido de un dispositivo móvil, pueden convertirse en fuentes frecuentes de quejas.

Para las aerolíneas, mantener un ambiente tranquilo en la cabina no solo responde a la satisfacción del cliente, sino también a consideraciones operativas y de seguridad. Un conflicto entre pasajeros puede escalar rápidamente y obligar a intervenciones de la tripulación o incluso a desvíos de vuelo, lo que genera costos adicionales para la empresa.

