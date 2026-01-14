Estas son las aerolíneas más seguras del mundo en 2026

AirlineRatings.com, el único sitio especializado en calificación de seguridad y experiencia de aerolíneas a nivel mundial, publicó su ranking 2026 de las 25 aerolíneas de servicio más seguras y las 25 de bajo costo, evaluadas entre más de 320 compañías monitoreadas de forma permanente.

El listado, considerado una referencia clave para viajeros frecuentes y para la industria aérea, subraya que las diferencias entre las aerolíneas mejor posicionadas son mínimas. Así lo explicó Sharon Petersen, directora ejecutiva de AirlineRatings, al advertir que los márgenes de seguridad entre las líderes son cada vez más estrechos y que interpretar los rankings como diferencias radicales puede resultar engañoso.

“Menos de 4 puntos separan a las aerolíneas ubicadas entre el primer y el lugar 14, y en la cima la distancia es aún menor: solo 1.3 puntos entre las seis primeras”, señaló Petersen. Según la ejecutiva, todas las aerolíneas incluidas en el Top 25 pueden considerarse referentes globales en seguridad aérea.

Metodología: más foco en la turbulencia

Para elaborar el ranking 2026, AirlineRatings mantuvo criterios clave como la tasa de incidentes ajustada por número de vuelos, la antigüedad de la flota, incidentes graves, programas de entrenamiento de pilotos y auditorías internacionales de seguridad.

La principal novedad de este año es un mayor peso a la prevención de turbulencias, actualmente la principal causa de lesiones a bordo. En este punto se evalúa la participación de las aerolíneas en el programa IATA Turbulence Aware, además de auditorías independientes sobre seguridad en cabina y niveles de transparencia operativa.

Las aerolíneas de servicio completo más seguras en 2026

El ranking de servicio completo es encabezado por Etihad Airways, que por primera vez coloca a una aerolínea del Golfo en el primer lugar mundial. Le siguen Cathay Pacific y Qantas, completando el podio.

El Top 10 lo integran también: Qatar Airways, Emirates, Air New Zealand, Singapore Airlines, EVA Air, Virgin Australia y Korean Air. La lista continúa con STARLUX, Turkish Airlines, Virgin Atlantic, ANA, Alaska Airlines, TAP Air Portugal, SAS, British Airways, Vietnam Airlines, Iberia, Lufthansa, Air Canada, Delta Air Lines, American Airlines y Fiji Airways.

Petersen destacó que Etihad alcanzó el primer lugar gracias a una combinación de flota joven, historial sin accidentes fatales, avances en seguridad de cabina frente a turbulencias y la tasa de incidentes por vuelo más baja del ranking.

Etihad Airways recibió las mejores calificaciones, lo que la llevó a ser considerada la mejor aerolínea para volar en este 2026. (Foto: Kamran Jebreili/AP)

¿Qué lugar ocuparon las aerolíneas de Estados Unidos?

En el segmento de servicio completo, EE.UU. logró una presencia relevante:

* Alaska Airlines: puesto 15

* Delta Air Lines: puesto 23

* American Airlines: puesto 24

Además, United Airlines no aparece en el Top 25 de servicio completo en esta edición, aunque sigue siendo evaluada dentro del monitoreo general de AirlineRatings.

En cuanto a aerolíneas de bajo costo, EE.UU. también figura con posiciones destacadas:

* Southwest Airlines: puesto 6

* JetBlue: puesto 14

Estas posiciones refuerzan la percepción de que las grandes aerolíneas estadounidenses mantienen estándares sólidos de seguridad, aunque enfrentan una competencia cada vez más fuerte de operadores internacionales.

Regresos y debuts destacados

Entre los movimientos más llamativos del ranking 2026 figura el regreso de Singapore Airlines, excluida en 2025 tras un incidente grave relacionado con turbulencias. AirlineRatings explicó que, tras auditorías y visitas a sus centros de entrenamiento, la aerolínea demostró mejoras sustanciales en sus protocolos.

También destacan los debuts de STARLUX, aerolínea taiwanesa relativamente joven, y Fiji Airways, ambas reconocidas por su enfoque en cultura de seguridad y transparencia.

Las aerolíneas low cost más seguras del mundo

En la categoría de bajo costo, el primer lugar volvió a ser para HK Express, seguida por Jetstar Airways y Scoot. El Top 10 incluye además a EasyJet Group, Southwest, airBaltic, VietJet Air, Wizz Air Group, AirAsia Group y TUI UK.

Un hito relevante es la inclusión de Spring Airlines China, la primera aerolínea china en aparecer en cualquiera de los rankings de AirlineRatings, así como el notable ascenso de airBaltic al Top 10.

Seguridad aérea: márgenes mínimos, estándares máximos

Petersen subrayó que todas las aerolíneas del Top 25 han registrado incidentes menores en los últimos 2 años, desde impactos de cola hasta apagados de motor, pero con tasas extremadamente bajas: entre 0.002 y 0.09 incidentes por vuelo, cifras que reflejan la solidez del sector.

En un contexto donde los accidentes graves son cada vez más raros, el ranking 2026 refuerza la idea de que la seguridad aérea moderna depende menos de eventos aislados y más de consistencia operativa, cultura organizacional y gestión eficaz del riesgo a lo largo de millones de vuelos anuales.

Sigue leyendo:

* IATA: Aerolíneas esperan un aumento del 3.7% en beneficios y récord de pasajeros en 2026

* Las aerolíneas y aeropuertos más puntuales del mundo para viajar en este 2025

* Riesgo en el aire: FAA alerta a aerolíneas por caída de desechos espaciales