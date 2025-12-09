Alicia Machado aconseja a Fátima Bosch tras incómoda entrevista en Telemundo

La Miss Universo 1996, Alicia Machado, aconsejó a la actual Miss Universo, Fátima Bosch, tras el incómodo momento que vivió durante una entrevista en Telemundo. Miss México abandonó una entrevista luego de que le preguntaron sobre varios temas polémicos que involucran a la organización Miss Universo.

A través de una transmisión en vivo la venezolana respaldó a Fátima Bosch y aseguró que ella no tiene que responder ninguna pregunta que no involucre su trabajo como Miss Universo.

“Usted para adelante, usted no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando alrededor, usted represente a la mujer, por lo que usted fue coronada, no se deje quitar ni un dólar”, dijo Machado.

Alicia Machado recordó que su reinado estuvo marcado por la polémica debido a que muchas personas consideraban que ella no se merecía la corona, algo similar a lo que le ocurre a Bosch ya que la han acusado de comprar su triunfo en el certamen. Machado también recordó los crueles comentarios y los cuestionamientos que le hicieron en su momento sobre su aumento de peso.

La modelo y empresaria venezolana aconsejó a Bosch que contratara un “Growth Manager”, una persona encargada de definir previo a cada entrevista qué preguntas le corresponde responder como Miss Universo y cuáles no. “Ese es el trabajo de una Miss Universo, cuentas con todo mi apoyo mi reina y para adelante”, animó Machado.

La Miss Universo 1996 criticó a la cadena Telemundo por hacer preguntas que son una “falta de respeto y que minimizan a las mujeres”. “Tú no eres la relacionista pública del señor Rocha ni del chino que compró el concurso”, concluyó la venezolana.

Fátima Bosch, Miss México, asistió al programa ‘Pica y se Extiende’ de Telemundo conducido por Carlos Adyan y Lourdes Stephen. Durante la entrevista los conductores le preguntaron a la modelo sobre varios de los temas polémicos que han surgido tras su coronación como la investigación a Raúl Rocha, presidente del Miss Universo, por delincuencia organizada y la denuncia penal que Nawat Itsaragrisil (director ejecutivo de Miss Universo Tailandia) interpuso en contra de ella.

En un momento de la entrevista, Fátima Bosch criticó que solo le hagan preguntas que no tienen que ver con su labor como Miss Universo. “A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas”, dijo.

Bosch comunicó a la producción que no regresaría al segundo segmento del programa y canceló toda su agenda de entrevistas en Telemundo. Asimismo rechazó participar en una celebración que le tenía preparada el programa.

